Delhi Weather: दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश के बाद कोहरे का अटैक, धुंध के कारण यातायात प्रभावित

Today Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्डतोड़ बारिश के बाद कोहरे (Fog) ने अपनी चादर तान दी है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. घने कोहरे (Dense Fog) की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर (Low Visibility) करीब 30 मीटर रह गई है.

देश की राजधानी मौसम के ट्रिपल अटैक से जूझ रही है. बारिश के बाद अब ठिठुरने वाली ठंड के साथ कोहरे का सितम जारी है. दिल्ली के आसमान में कोहरा (Fog) छाया हुआ है. घने कोहरे के कारण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. गाड़ियों की आवाजाही के साथ यातायात पर भी असर पड़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में आज (सोमवार) यानी 24 जनवरी 2022 को बादल छाए रहेंगे.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में आज यानी 24 जनवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, 25 जनवरी से 30 जनवरी तक घने कोहरे (Dense Fog) का अलर्ट है. जनवरी में सर्दी ने अपना रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन दिखाया है. पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं.

Delhi witnesses dense fog at night, as the temperature drops in the national capital. Visuals from near Akshardham temple pic.twitter.com/aty7bff6mb