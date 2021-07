Delhi Unlock: मेट्रो-बस की सेवाएं शुरू, कहीं स्टेशनों पर लंबी लाइनें, कहीं गेट नहीं खुल पाने से वेटिंग

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोमवार से दिल्ली में अनलॉक (Delhi Unlock) की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई. सोमवार से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) अपनी पूरी कैपिसिटी के साथ दौड़ रही है, करीब एक साल बाद ऐसा हो रहा है जब मेट्रो इस तरह दौड़ने के लिए तैयार है.

लेकिन पहले ही दिन दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग का नामोनिशान नहीं रहा.

लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीर



सौ फीसदी कैपिसिटी से मेट्रो चलने का आज पहला दिन था, ऐसे में सुबह से ही अलग-अलग स्टेशन पर लंबी लाइनें लग गईं. बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन समेत दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर सुबह लंबी लाइनें दिखीं.

Delhi: People wait outside Anand Vihar Metro Station as the gates remain closed



A commuter says, "I have been waiting here for more than an hour. When I enquired, a guard told me that there is some technical glitch in the metro line." pic.twitter.com/b8KPLqeKnz — ANI (@ANI) July 26, 2021



इस दौरान मेट्रो में कुछ देर दिक्कत आने के कारण कुछ स्टेशन पर गेट भी नहीं खुले, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हुई. लोग इस बात से खुश थे कि लंबे वक्त के बाद मेट्रो पूरी कैपिसिटी में चलने से कुछ आसानी होगी, लेकिन पहले ही दिन जमकर गड़बड़ी दिखी.

#WATCH | Huge rush of commuters seen at Nirman Vihar metro station in Delhi



"Mild tremors were confirmed around 6.42 am. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed & stationed at next platform. The services are now running normally," says Delhi metro pic.twitter.com/jipPXyKj1T — ANI (@ANI) July 26, 2021



बदरपुर मेट्रो स्टेशन पर खड़े एक यात्री ने कहा कि लोगों को अब काफी राहत मिलेगी. इससे पहले काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग लापरवाह हो गए हैं. साफ है कि एक ओर भले ही लोगों को राहत मिल रही हो, लेकिन इस तरह नियमों, कोविड गाइडलाइन्स की उड़ती हुई धज्जियां चिंता बढ़ा सकती है.

Delhi: People formed a long queue outside Akshardham metro station earlier in the morning.



"Mild tremors were confirmed around 6.42 am. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed & stationed at next platform. Services are now running normally," says Delhi metro pic.twitter.com/Hwjs0EgCXO — ANI (@ANI) July 26, 2021



सुबह कुछ पल के लिए दिल्ली मेट्रो में कुछ गड़बड़ी भी हुई. जिसपर दिल्ली मेट्रो की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि 6.42 बजे कुछ झटके महसूस किए गए. जिसके बाद मेट्रो को कम स्पीड पर लाकर अगले स्टेशन पर रोक दिया गया था. अब सभी सर्विस नॉर्मली काम कर रही हैं.

Mild tremors were confirmed around 6.42 AM in the morning. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed and stationed at next platform. The services are now running normally. — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 26, 2021

बसें भी फुल कैपिसिटी में लौंटी, मंदिरों में भी भीड़



सोमवार को अनलॉक की नई किस्त खुली तो मेट्रो के साथ-साथ अब डीटीसी की बसें भी फुल कैपिसिटी से चल पाएंगी. सोमवार सुबह दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बसों पर लोग सफर करते हुए नज़र आए, इस बीच कोविड गाइडलाइन्स का पालन चिंता का विषय रहा.



अनलॉक की प्रक्रिया से इतर आज सावन का सोमवार है, ऐसे में मंदिरों में भी भारी भीड़ जुट रही है. चांदनी चौक के मंदिर में सोमवार सुबह भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ.



गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में बीते कुछ वक्त से कोरोना के मामलों में कमी आई है. रोजाना आने वाले केस की संख्या भी अब काफी कम है. दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या भी 600 से कम ही है, वहीं करीब 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है.