दिल्ली की दमघोंटू हवा... तीन दिन से हालत खराब, 12 इलाकों में AQI ‘खतरनाक’, वजीरपुर सबसे प्रदूषित

दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. आइए जानते हैं कितना है बाकी इलाकों का AQI?

दिल्ली में जहरीली धुंध छाई (Photo: PTI)
मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली धुंध देखने को मिली है. पिछले तीन दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज वजीरपुर में AQI 434 दर्ज किया गया है. इसके अलावा आईटीओ क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 401 दर्ज किया गया. जिसे ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में रखा गया है. सराय काले खां क्षेत्र में जहरीली धुंध छाई हुई है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया है, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया है.

कहां कितना AQI?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 6 बजे तक आनंद विहार में AQI 415, अशोक विहार में 417, बवाना में 399, बुराड़ी में 377 दर्ज किया गया. चांदनी चौक का AQI 388 रहा, वहीं द्वारका में 393 और आईजीआई एयरपोर्ट पर 328 AQI दर्ज किया गया. लोदी रोड पर AQI 343 और मंदिर मार्ग पर 350 दर्ज किया गया. नजफगढ़ में 349, नरेला में 387 और नेहरू नगर में AQI सबसे अधिक 420 दर्ज हुआ. ओखला में 400, पंजाबी बाग में 412, आर.के. पुरम में 399 और वजीरपुर में AQI 434 दर्ज किया गया.

दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 378 रहा, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा गया है. सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में वजीरपुर, जहांगीरपुरी, मुंडका, नेहरू नगर (लाजपत), सीरी फोर्ट, आईटीओ क्षेत्र, आनंद विहार और पंजाबी बाग शामिल हैं. यहां AQI 400 के पार दर्ज किया गया.

