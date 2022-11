Pollution Updates: प्रदूषण से नहीं राहत, फिर बिगड़ रही दिल्ली-एनसीआर की हवा, जानें आज का AQI

देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के स्तर में सुधार से हालात कुछ बेहतर जरूर हैं, लेकिन कई इलाकों में अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अभी 'बेहद खराब' है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज (9 नवंबर) सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया, जो बीते दिन 321 था.

CPCB के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, सुबह 7 बजे सबसे ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारका का दर्ज किया गया, जो 385 रहा. वहीं, नरेला में ये 380 दर्ज किया गया. आनंद विहार की बात करें तो यहां का AQI 323 रहा. नोएडा की बात करें तो सेक्टर 62 के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक, 387 दर्ज किया गया है.

Delhi's sky lingers in a layer of smog as the overall Air Quality Index (AQI) remains under the 'Very Poor' category, at 339



(Visuals from Kartavya Path and Raja Garden) pic.twitter.com/CQ7Z8uPHF1