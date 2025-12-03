scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली प्रदूषण: केंद्र का सख्त कदम, खुले में मलबा डालने और रोड कटिंग पर होगी FIR

दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए. सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों में लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी. आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि इस बार अभियान "ऑपरेशन मोड" में चलाया जाएगा और फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में भी 100% डस्ट मिटिगेशन लागू होगा.

Advertisement
X
दिल्ली में अब बिना मंजूरी के रोड कटिंग पर होगी FIR. (File Photo: ITG)
दिल्ली में अब बिना मंजूरी के रोड कटिंग पर होगी FIR. (File Photo: ITG)

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं. सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी के साथ-साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 100% डस्ट मिटिगेशन लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने सभी विभागों- MCD, PWD, DDA, DMRC सहित हर एजेंसी को चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियंत्रण में कोई ढिलाई मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. चाहे सरकारी विभाग हो या निजी कंपनी- नियम सब पर एक समान लागू होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Sonia Gandhi
'नीतियां बदलनी होंगी...', प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने सरकार को सुझाए ये उपाय 
लाजपत नगर में सबसे ज्यादा प्रदूषण
दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण... रेड जोन में 14 AQI स्टेशन, नोएडा भी खतरे के निशान पर 
AQI crossed 200 in many areas of Hyderabad.
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के हालात पर हंगामा, उधर हैदराबाद ने अचानक बढ़ा दी टेंशन 
Delhi air pollution
AQI का नया डेटा बता रहा दिल्ली-NCR में कितना खतरनाक होता जा रहा है वायु प्रदूषण 
The report of the Centre for Science and Environment shows that it is not stubble smoke but traffic and local factors that are responsible for air pollution in Delhi
दिल्ली में जहरीली हवा की असली गुनहगार पराली नहीं, नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा 

ऑपरेशन मोड में चलाया जाएगा कैंपेन

प्रदूषण पर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए सरकार एक नई कमेटी बना रही है. इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली की मुख्यमंत्री करेंगी. इसमें देश के प्रमुख वैज्ञानिक और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे. इस कमेटी को आज ही औपचारिक रूप से गठित कर दिया जाएगा. सरकार ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार अभियान 'ऑपरेशन मोड' में चलाया जाएगा.

Advertisement

72 घंटे में पॉटहोल्स होंगे खत्म

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि बैठक में 72 घंटों के अंदर दिल्ली भर में सड़कों पर मौजूद पॉटहोल्स (Pot Holes) का काम पूरा करने का फैसला हुआ. साथ ही 6 महीनों में उन सभी स्थानों का स्थायी निवारण किया जाएगा, जहां से धूल उड़ती है. सभी स्थानीय निकायों को ग्रीन प्लांटेशन (Green Plantation) बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. BS-4 से नीचे के वाहनों पर सख्ती होगी और दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी.

सरकार ने स्पष्ट किया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे सरकारी एजेंसी हो या निजी कंपनी, निर्माण मलबा मिलने पर एक समान कार्रवाई की जाएगी. 1400 किमी सड़कों पर पॉटहोल मरम्मत का काम तेज गति से पूरा किया जाएगा. सभी C&D साइट्स पर डस्ट कंट्रोल उपाय लागू करने होंगे. साथ ही MCD के 8,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को धूल-मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है.

खुला मलबा मिला तो एजेंसी पर एक्शन

सरकार ने रोड कटिंग और मलबे पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने का निर्देश दिया है. इसके तहत अब बिना मंजूरी के रोड कटिंग करने पर तुरंत FIR दर्ज होगी और संबंधित AE/JE पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा सड़क पर मलबा मिला तो DPCC सीधे एक्शन लेगी. साथ ही सभी C&D साइट्स पर 100% डस्ट कंट्रोल अनिवार्य किया गया है.

Advertisement

सड़कों की होगी धुलाई

सरकार ने सड़कों पर धूल कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले 45 दिनों में 1,000 वैक्यूम-बेस्ड लिटर मशीनें खरीदी जाएंगी. PWD की सभी सड़कों की मशीन से धुलाई की जाएगी. शहरभर में मिस्ट स्प्रे इंस्टॉलेशन बढ़ाए जाएंगे. इसके साथ ही MD की सड़कों पर 100 MRS लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री कल (गुरुवार) ITO पहुंचकर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की समीक्षा भी करेंगी.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि DPCC को निर्देश दिए गए हैं कि कूड़ा, मलबा और बिल्डिंग वायलेशन (Violation) किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा. सरकारी इमारतों की फेंसिंग न होने पर भी संबंधित विभाग पर एक्शन तय है. 20 दिनों के भीतर OMC (Operation and Maintenance Contract) लागू न करने वाले उद्योगों पर भी कार्रवाई होगी. पिछले 9 महीनों में लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) प्रोसेसिंग की रफ्तार दोगुनी हुई है. PWD के 550 किमी ब्राउन एरिया में 15 दिनों के अंदर सुधार कार्य पूरा होगा.

वाहनों पर होगी सख्त

साथ ही BS-2 और BS-3 वाहनों के मालिकों को तुरंत PUC करवाने और BS-4 से नीचे के ट्रकों को सीज करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

ऑड-ईवन केवल ड्रामा

प्रदूषण नियंत्रण के लिए चर्चित ऑड-ईवन स्कीम पर सरकार ने कहा कि इसका वास्तविक असर नहीं दिखा. सरकार ने कहा, 'ऑड-ईवन केवल ड्रामा था, प्रदूषण कम नहीं हुआ. हम नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहते, बल्कि असरदार कदम उठा रहे हैं.'

Advertisement

सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि अगर पहले काम होता तो आज दिल्ली को ये स्थिति नहीं झेलनी पड़ती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जल्द ही एक विशेष समीक्षा बैठक भी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement