scorecardresearch
 

Feedback

थोड़ी राहत के बाद फिर बिगड़े हालात! 'बेहद खराब' हुई दिल्ली की हवा, दूर-दूर तक राहत नहीं

दिल्ली में गुरुवार को फिर से प्रदूषण बढ़ गया और औसत AQI 264 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में है. ITO और नरेला में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही, जहां AQI क्रमशः 290 और 294 तक पहुंच गया. बुधवार को थोड़ी राहत मिली थी जब AQI 202 तक गिर गया था, लेकिन अगले ही दिन हालात बिगड़ गए.

Advertisement
X
People walk along a road amid low visibility caused by worsening air quality, with India Gate shrouded in haze. (Photo: PTI)
People walk along a road amid low visibility caused by worsening air quality, with India Gate shrouded in haze. (Photo: PTI)

दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत के बाद गुरुवार को फिर से प्रदूषण बढ़ गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शहर का औसत एक्यूआई (AQI) 264 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. लेकिन चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' स्तर तक गिरने की संभावना है.

290 पहुंचा ITO का AQI

राजधानी के कई इलाकों में गुरुवार को घनी धुंध छाई रही, खासकर आईटीओ इलाके में, जहां सुबह AQI 290 तक पहुंच गया. वहीं उत्तर दिल्ली के नरेला में हवा की गुणवत्ता 294 रही. यह स्थिति उस दिन के बाद देखने को मिली जब बुधवार को दिल्ली की हवा लगभग एक हफ्ते में सबसे साफ दर्ज की गई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

JNU Election
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव: कैंपस में नारेबाजी और जश्न का माहौल... आज शाम तक आएंगे फाइनल नतीजे 
mba student suicide
'मोबाइल छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो', छात्र को रास नहीं आई रिश्तेदार की नसीहत, कर ली सुसाइड 
Accused Manoj Sahu arrested after allegedly raping the girl at a hotel.
दिल्ली जल बोर्ड अधिकारी की हत्या का राज खुला, आरोपी गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद 
Elon Musk का बड़ा कदम: शरद अग्रवाल बने Tesla India Head 
Pakistan sends back 12 Hindu pilgrims who were part of the Sikh Jatha that went to Pakistan
भारत से पाकिस्तान गए 12 हिंदुओं को धर्म पूछकर लौटाया, प्रकाश उत्सव पर दर्शन करने गए थे  

बुधवार को बेहतर थे हालात

बुधवार शाम को AQI 202 तक गिर गया था, जो इस हफ्ते की शुरुआत में दर्ज 'बहुत खराब' स्तर की तुलना में बेहतर था. मुख्य प्रदूषकों के स्तर में भी गिरावट आई थी- PM10 का स्तर 260 से घटकर 175.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 128.2 से घटकर 85.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया था. लेकिन गुरुवार सुबह तक शहर के अधिकांश 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में हवा की गुणवत्ता फिर खराब हो गई. 

Advertisement

CPCB के 'समीर' ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, 28 स्टेशन 'बहुत खराब' श्रेणी (300 से ऊपर) में पहुंच गए. दिल्ली से सटे शहरों में भी हालात बेहतर नहीं हैं. गुरुग्राम का AQI 229, नोएडा का 216 और गाजियाबाद का 274 दर्ज किया गया- तीनों 'खराब' श्रेणी में. 

अभी और बढ़ेगा प्रदूषण

फरीदाबाद का स्तर 187 रहा, जो थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन सेहत के लिए अब भी हानिकारक है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने कहा है कि हवा की रफ्तार में गिरावट (10 किमी प्रति घंटे से कम) प्रदूषकों को फैलने नहीं दे रही, जिससे हवा और खराब हो रही है. सिस्टम ने चेतावनी दी है कि 6 से 8 नवंबर तक दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement