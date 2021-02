लाल किला हिंसाः दिल्ली पुलिस ने 20 और लोगों की तस्वीरें कीं जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी

लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 20 नए आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं. फेस एनालिसिस (face analysis) के जरिए इनकी पहचान की गई है, जो 26 जनवरी को लाल किले के अंदर हंगामा करने वालों से संबंधित हैं.

दरअसल, गुजरात से आई विशेष फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने विशेष तकनीक से उपद्रव करने वालों की तस्वीर/वीडियो को इकठ्ठा किया, उसके बाद उन तस्वीरों को पहचान करके उसकी जानकारियां दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सौंप रही है. इसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

Delhi Police release photos of 20 more people who were allegedly involved in the violence at Red Fort on January 26.



(Photo source: Delhi Police) pic.twitter.com/YYJkoHaGl9