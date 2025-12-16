दिल्ली पुलिस का एक्शन, डिजिटल अरेस्ट कर 50 करोड़ की ठगी करने वाले 10 ठगों को पकड़ा

दिल्ली में मंगलवार को एक इंटरनेशनल डिजिटल फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. एक एजेंसी के मुताबिक इस सिंडिकेट पर आरोप है कि उसने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करके शिकार लोगों से 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की. इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कथित मास्टरमाइंड भी शामिल है.

और पढ़ें

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां सात राज्यों – दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी के दौरान की गईं. यह जांच दक्षिण-पूर्वी दिल्ली से शुरू हुई थी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आरोपी में से एक को मुंबई एयरपोर्ट पर तब गिरफ्तार किया गया जब वह दुबई जाने की कोशिश कर रहा था.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: ठाणे में व्यापारी से 35 लाख की ठगी, ठगों ने ऐंठे रुपये

यह सिंडिकेट एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम चलाता था, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करके वीडियो कॉल के ज़रिए अपने शिकार लोगों को धमकाता था. आरोपी कॉल करने वालों से झूठ बोलते थे और कहते थे कि उनके आधार और मोबाइल नंबर गंभीर क्रिमिनल केस से जुड़े हैं. फिर शिकार को लेकर पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था.

Advertisement

यह फ्रॉड 7 दिसंबर को शाहीन बाग के एक रहने वाले की शिकायत के बाद सामने आया. जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कर्नाटक पुलिस बनकर फ्रॉड करने वालों से धमकी भरे वीडियो कॉल आने के बाद उससे 99888 रुपये ठगे गए. मामले में BNS की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज की गई और कथित फ्रॉड की जांच की जा रही है.

पुलिस ने कहा कि जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी एक इंटरस्टेट और क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क का हिस्सा थे. जिसमें म्यूल बैंक अकाउंट, गैर-कानूनी SIM एक्टिवेशन और कई डिवाइस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया ऑथेंटिकेशन शामिल था.

यह भी पढ़ें: चार-चार शादियां, लिव-इन का जाल और 32 लाख की ठगी… दुर्ग पुलिस ने गुजरात से पकड़ा लुटेरा दूल्हा

अधिकारी ने कहा कि फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज कम से कम 66 शिकायतों से 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुड़े थे. हालांकि इस सिंडिकेट के दो सदस्य अभी भी फरार हैं.

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों ने म्यूल अकाउंट खरीदने, डेबिट कार्ड संभालने, गैर-कानूनी SIM एक्टिवेशन और क्राइम से होने वाले पैसे को रूट करने सहित अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं.

ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, WhatsApp चैट और वॉयस नोट्स सहित डिजिटल सबूत व एक कार जब्त की.

---- समाप्त ----