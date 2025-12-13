चार-चार शादियां, लिव-इन का जाल और 32 लाख की ठगी… दुर्ग पुलिस ने गुजरात से पकड़ा लुटेरा दूल्हा

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने शातिर 'लुटेरे दूल्हे' को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी खुद को कुंवारा बताकर शादी करता था, फिर महिलाओं को प्यार का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठकर फरार हो जाता था. आरोपी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार-चार शादियां कीं. इसी तरह उसने दुर्ग की एक महिला टीचर से करीब 32 लाख रुपये की ठगी कर ली. महिला की शिकायत पर आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गुजरात से पकड़ा है.

55 वर्षीय पीड़ित महिला सरकारी टीचर है. टीचर ने मोहन थाने में शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि गुजरात के रहने वाले 54 वर्षीय बीरेंद्र कुमार सोलंकी से उसकी जान पहचान कोरोना काल के समय 2019 में मैरिज साइट पर हुई थी. बीरेंद्र ने खुद को गुजरात में बिजनेसमैन बताया था.

इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की इच्छा जाहिर की. रिश्ता तय होने के बाद 2019 में ही पीड़िता बीरेंद्र से मिलने के लिए गुजरात गई थी. पीड़िता ने जब शादी की बात कही तो बीरेंद्र ने कोरोना का हवाला देकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही. पीड़ित शिक्षिका भी आरोपी की बातों में आ गई और लिव इन में रहने लगी.

2019 से 2023 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे. फिर कोरोना खत्म होने के बाद 2023 में एक बार फिर पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव रखा. इस पर आरोपी बीरेंद्र अकेले दुर्ग आकर महिला के साथ रीति रिवाज से वैवाहिक बंधन में बंध गया. शादी के बाद पीड़ित टीचर जब आरोपी बीरेंद्र के गुजरात के पैतृक घर जाने की बात करती थी तो कोई न कोई बहाना कर टाल देता था.

एक दिन पीड़िता को पता चला कि बीरेंद्र कुमार सोलंकी ने ऐसी ही तीन शादियां पहले भी की थीं. इनमें से सिर्फ एक महिला से उसका तलाक हुआ. इधर पीड़ित टीचर के साथ शादी के बाद भी आरोपी बीरेंद्र ने 2023 में ही एक और महिला से शादी कर ली और उससे उसके जुड़वा संतान भी हैं.

जब महिला ने यह बात बीरेंद्र से पूछी तो उसने गाली-गलौज की. आरोपी ने धमकी दी कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगा और न ही उसके रुपये, ज्वेलरी वापस करेगा.

परेशान महिला टीचर ने शिकायत दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज कराई. एसएसपी विजय अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लिया और मोहन नगर पुलिस को जांच कर आरोपी को अरेस्ट करने के निर्देश दिए. आरोपी FIR की भनक लगते ही ट्रेन से कहीं भाग रहा था. इसी दौरान दुर्ग पुलिस ने उसे धर-दबोचा.

आरोपी बीरेंद्र महिला से किसी न किसी बहाने कुल 32 लाख रुपए ऐंठ चुका था. एक दिन दुर्ग आकर महिला के घर से कैश, मोबाइल और ज्वेलरी समेत 12 लाख का माल लेकर गुजरात फरार हो गया था. फिलहाल महिला टीचर की शिकायत पर आरोपी को गुजरात से पकड़कर दुर्ग लाया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस ने कहा कि एक महिला टीचर की शिकायत मिली थी कि वर्ष 2021 में उसकी मुलाकात बीरेंद्र सोलंकी से हुई थी. उसने खुद के अविवाहित होने का इश्तेहार दिया था. इसी के बाद महिला की मुलाकात उससे हुई थी. 2021 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद विभिन्न अवसरों पर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ,

इस दौरान वीरेंद्र ने महिला से विभिन्न मौकों पर अलग अलग किश्तों में 32 लाख रुपए ले लिया और फिर आना जाना बंद कर दिया. महिला ने बीरेंद्र के बारे में जानकारी जुटाई तो उसके बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आईं. वह पहले दो शादियां कर चुका था, महिला के साथ तीसरी शादी की. वह 2023 में चौथी शादी कर चौथी पत्नी के साथ रह रहा था. पुलिस ने बीरेंद्र को भुज कच्छ गुजरात से गिरफ्तार किया है. उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

