एयर फोर्स अफसर बनकर महिला को लगाया ढाई लाख का चूना, ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अलवर से 20 साल के तसलीम खान को गिरफ्तार किया है, जो खुद को वायुसेना अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था. आरोपी ने फर्जी लेटरहेड और इनवॉइस का इस्तेमाल कर दिल्ली की महिला से 2.52 लाख रुपये हड़प लिए. पुलिस ने आरोपी से दो मोबाइल जब्त किए हैं जिनमें कई पीड़ितों से ठगी के सबूत मिले हैं. अब तक सात पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है.

अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार (AI Generated Photo)
देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने वायुसेना अधिकारी बनकर कई लोगों को लाखों रुपये का चूना लगाया. आरोपी की पहचान 20 साल के तसलीम खान के रूप में हुई है जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है.

महिला से 2.52 लाख रुपये ठगे

दक्षिणी दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने छतरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स ने भारतीय वायुसेना का अधिकारी बताकर उससे 2.52 लाख रुपये ठग लिए. आरोपी ने महिला को झांसा देने के लिए वायुसेना के फर्जी लेटरहेड पर तैयार किए गए पत्र और इनवॉइस भेजे. इसमें टोकन फीस और अन्य शुल्क के नाम पर रकम मांगी गई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की. इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मनी ट्रेल के आधार पर पुलिस की टीम राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के मुकंदवास गांव पहुंची और वहां से तसलीम खान को दबोच लिया.

ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी अफसर

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनमें कई अन्य पीड़ितों से बातचीत और ठगी के सबूत मौजूद हैं. शुरुआती जांच में सामने आया कि खान सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खुद को एयरफोर्स का अफसर बताकर लोगों से संपर्क करता था. इसके बाद वह भरोसा जीतने के लिए नकली दस्तावेज और लेटरहेड भेजता था.

डीसीपी (साउथ) अंकित चौहान ने बताया कि अब तक सात पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और आशंका है कि कई और लोग भी ठगी का शिकार हुए हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस अन्य पीड़ितों को सामने लाने की कोशिश कर रही है.

 

