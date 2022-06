Delhi Rains: आया Monsoon झूम के.... दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी

Delhi Monsoon: आखिर वो घड़ी आ गई, जिसका इंतजार दिल्ली लंबे समय से कर रही थी. दिल्ली में आज (30 जून) मॉनसून की पहली बारिश हुई. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में मॉनसून के आने की घोषणा कर दी है. दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते उमसभरी गर्मी से भी राहत मिल गई. हालांकि, इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई.

दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई. दिल्ली-NCR के इलाकों में आज आंधी-तूफान का भी अलर्ट है. मालूम हो कि बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था. दिल्ली में एक जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि ठीक-ठाक बारिश भी होगी. चार जुलाई को भारी बरसात के साथ आंधी-तूफान आने की भी भविष्यवाणी की गई है.

Traffic Alert: Water logging has been reported near Basai chowk . Our traffic officials are on the spot to facilitate the traffic flow. Commuters are requested to plan their travel accordingly. @gurgaonpolice pic.twitter.com/mJ2RQA6Tim

दिल्ली-गुरुग्राम में बारिश से जाम की स्थिति

दिल्ली और आस पास के इलाकों में हुई बारिश के चलते जगह-जगह पानी भर गया है. इसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों और गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की स्थिति है. दिल्ली-गुरुग्राम रोड पर राहगीरों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा दिल्ली के भीतर भी कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं.

In South District the following stretches are heavy and may be avoided wherever possible -

1) Aurobindo marg from IIT to Adhchini both carriageways.

2) MB road from Khanpur T Point to Tughlak fort both carriageways

3) Outer Ring Road from Chiragh Delhi to Savitri Flyover.