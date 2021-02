Live: दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, वडोदरा में भी मतदान

दिल्ली में एमसीडी के पांच वार्डों के उपचुनाव की वोटिंग आज हो रही है. दिल्ली के जिन वार्ड में वोटिंग हो रही है, उनमें वार्ड नंबर 32एन, (रोहिणी-सी), वार्ड नंबर 62एन, (शालीमार बाग नॉर्थ) उत्तरी दिल्ली में, वार्ड नंबर 02-ई (त्रिलोकपुरी), वार्ड नंबर 08-ई (कल्याणपुरी) और वार्ड नंबर 41-ई (चौहान बांगर) पूर्वी दिल्ली की सीटें शामिल हैं.

इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है. एक तरफ जहां एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है, वहीं दिल्ली की सरकार संभाल रही आम आदमी पार्टी पिछली बार की तरह उपचुनाव वाली सीटों में ज्यादातर अपने नाम करना चाहती है. कांग्रेस भी इस लड़ाई में सघर्ष कर रही है.

सुबह आठ बजे से ही लोग वोटिंग के लिए कतारों में खड़े नजर आए. कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वोटिंग कराई जा रही है.

