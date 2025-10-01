scorecardresearch
 

दिल्ली: दहेज प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने दी जान, फंदे से लटकता मिला शव

दिल्ली में एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया. महिला का शव ससुराल शाहबाद डेयरी में फंदे से लटकता मिला. महिला के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद दिल्ली में एक 22 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जानकारी के अनुसार महिला की शादी 2 जून, 2023 को शाहबाद डेयरी निवासी अंकित कुमार (25) से हुई थी.

महिला के पिता रामपाल (53) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसके पति, सास गीता और ससुर महेंद्र उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. शिकायतकर्ता ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे मांगे और बाद में एक टेलीविजन सेट और गहने मांगे.

यह भी पढ़ें: दहेज के लिए सालों तक किया टॉर्चर तो घर छोड़ गई बीवी, फिर व्हाट्सएप पर दे दिया तीन तलाक

पुलिस ने शुरू की जांच

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मना करने पर, पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया. उसे पीटा गया और बार-बार उसके मायके भेज दिया गया. 28 और 29 सितंबर की रात लगभग 2.30 बजे अंकित ने रामपाल को बताया कि उसकी बेटी ने फांसी लगा ली है. उसे रोहिणी के ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी... पति की प्रताड़ना से तंग आकर बैंक कैशियर ने दी जान, दर्दनाक है दास्तां

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है. वहीं, शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. महिला के पति अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
