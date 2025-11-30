scorecardresearch
 
दिल्ली: आया नगर में शख्स की गोली मारकर हत्या

दिल्ली में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक 52 वर्षीय आया नगर का रहने वाला था. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली में 52 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या. (Photo: Screengrab)
दिल्ली के आया नगर इलाके में एक 52 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान रतन के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

घटना आया नगर गांव की बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6.25 बजे, फतेहपुर बेरी के पुलिस स्टेशन में फायरिंग की घटना की कॉल आई. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल पड़ा था. मरने वाले की पहचान रतन पुत्र लेखी राम उम्र 52 साल, आया नगर के रूप में हुई. जिसे 12 से 15 गोलियां मारी गई है. 

जिसके बाद मौके पर FSL की टीम भी बुलाई गई. मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा. 
 

---- समाप्त ----
