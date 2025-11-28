scorecardresearch
 
कार में गोली मारकर फेंक दी थी पत्नी की लाश, पति के उलझे बयानों ने खोला राज

दिल्ली के दयालपुर इलाके से लापता हुई 25 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने उसके पति फैजल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग साथी को भी पकड़ा है. पति पर आरोप है कि उसने नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या की और शव को उत्तर प्रदेश के बागपत में फेंक दिया. पुलिस ने बागपत से महिला का शव बरामद कर लिया है.

कार में गोली मारकर फेंक पत्नी का मर्डर, पति गिरफ्तार (Photo: representational image)
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के दयालपुर क्षेत्र से गायब हुई 25 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए  पुलिस ने उसके 28 साल के पति फैजल को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में एक 17 वर्षीय नाबालिग सह-आरोपी को भी हिरासत में लिया है. यह मामला 21 नवंबर को तब सामने आया जब महिला अचानक लापता हो गई और उसके परिजनों ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान महिला की मां ने आशंका जताई कि उसकी बेटी का अपहरण किया गया है. इसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस टीम ने मामले को सुलझाने के लिए तकनीकी इनपुट, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की. साथ ही जमीनी स्तर पर मुखबिरों की मदद से भी सूचनाएं इकट्ठी की गईं.

इन प्रयासों के बीच पुलिस की नजर महिला के पति फैज़ल पर गई, जो लगातार विरोधाभासी बयान दे रहा था. जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली. अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में फैज़ल ने खुलासा किया कि 20 नवंबर को वह अपनी पत्नी और एक 17 वर्षीय मित्र के साथ कार में घर लौट रहा था. इसी दौरान कथित रूप से नाबालिग ने कार के अंदर ही महिला को गोली मार दी.

हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को कार में लेकर उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में पहुंचे और वहां सुनसान इलाके में उसे फेंककर फरार हो गए. पुलिस ने फैजल द्वारा बताए गए स्थान पर छापेमारी कर महिला का शव बरामद कर लिया है. शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से पंचनामा और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं.

घटना में शामिल नाबालिग को भी पकड़ लिया गया है और उसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत आगे की कार्यवाही के लिए पेश किया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की वजह, हत्या की योजना और नाबालिग की भूमिका सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि हत्या की साजिश किसने और क्यों रची. फिलहाल दोनों आरोपियों पर हत्या, सबूत नष्ट करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
 

