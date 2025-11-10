दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवक ने खुद को मारी गोली, धरना स्थल पर कट्टा लेकर पहुंचा था प्रदर्शनकारी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्व वाली जगह पर आज सुबह करीब 9:00 बजे एक शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. यह प्रदर्शनकारी यहां पर कट्टे के साथ आया था और उसने कट्टे से खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. पुलिस ने बताया कि वह यहां पर धरना प्रदर्शन करने आया था और दिल्ली पुलिस ने उसे इसकी अनुमति भी दी थी.

प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट के पास बनी एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मारी. लोगों का मानना है कि यह आदमी मध्य प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ प्रदर्शन करने आया था.

प्रदर्शनकारी अपने साथ एक कट्टा लेकर आया था, जिसका उपयोग उसने खुद को गोली मारने के लिए किया. यह घटना धरना प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले सुबह 9:00 बजे के आसपास हुई. उसने चाय की दुकान के पास आत्महत्या की, जो मेटल डिटेक्टर गेट के करीब स्थित थी.

पुलिस जांच और कार्रवाई

आत्महत्या की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह कट्टा प्रदर्शन स्थल तक कैसे पहुँचा और उसने यह कदम क्यों उठाया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.

