scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: बुआ के बेटों ने की मामा के 2 बेटों की हत्या, एक के बाद एक मारी 40 गोलियां

दिल्ली में दो सगे भाइयों की बुआ के बेटों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपियों ने दोनों पर करीब 40 राउंड गोलियां बरसाई. इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई.

Advertisement
X
दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी. (Photo: Screengrab)
दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी. (Photo: Screengrab)

दिल्ली के थाना जाफराबाद क्षेत्र के ऋषि कर्दम मार्ग चौहान बांगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई. जब बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी. मृतकों की पहचान नदीम (35) और फ़ज़ील (30) के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है. मृतकों के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही बुआ के बेटे हैं.

यह भी पढ़ें: खेत में सूटकेस और लड़की का कंकाल... ऐसे खुला ब्लैकमेल और ब्लाइंड मर्डर का राज

सम्बंधित ख़बरें

पूरे गांव में मातम का माहौल.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
अपने ही घर के सामने मिला युवक का खून से लथपथ शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका 
Delhi Ghazipur stone attack Murder
50 से ज्यादा CCTV, 100 कॉल रिकॉर्ड और 12 घंटे... ऐसे हुआ दिलीप मर्डर केस का खुलासा 
Delhi Pollution
Delhi Air Pollution: इन देशों ने जारी की Travel Advisory  
Delhi AQI
दिल्ली की दमघोंटू हवा... तीन दिन से हालत खराब, 12 इलाकों में AQI ‘खतरनाक’ 
delhi police raids fake medicine factory in ghaziabad loni
गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री पर मारा छापा  

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Delhi Crime: मोबाइल स्नैचिंग का विरोध करने पर हुआ था आर्यन का मर्डर, दो नाबालिगों समेत चारों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि दो भाइयों की करीब 40 राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. मृतकों के परिजनों ने बुआ के बेटों पर ही हत्या का आरोप पुरानी रंजिश को लेकर लगाया गया है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement