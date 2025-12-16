दिल्ली: बुआ के बेटों ने की मामा के 2 बेटों की हत्या, एक के बाद एक मारी 40 गोलियां

दिल्ली के थाना जाफराबाद क्षेत्र के ऋषि कर्दम मार्ग चौहान बांगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई. जब बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी. मृतकों की पहचान नदीम (35) और फ़ज़ील (30) के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है. मृतकों के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही बुआ के बेटे हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस ने बताया कि दो भाइयों की करीब 40 राउंड गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. मृतकों के परिजनों ने बुआ के बेटों पर ही हत्या का आरोप पुरानी रंजिश को लेकर लगाया गया है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

