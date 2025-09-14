scorecardresearch
 

दिल्ली: वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को BMW ने मारी टक्कर, मौत, पत्नी समेत 3 लोग घायल

दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास BMW एक कार ने वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और कार सवार दंपति घायल हो गए. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक टीम की मदद से हादसे की जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पत्नी और कार सवार दंपति घायल.(Photo: Screengrab)
राजधानी दिल्ली में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसा रिंग रोड पर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जब BMW एक कार ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी पत्नी सहित तीन लोग घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, हादसा दोपहर में मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर पलटी हुई BMW कार और डिवाइडर के पास खड़ी बाइक को बरामद किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार एक महिला चला रही थी, जिसने पीछे से बाइक को टक्कर मारी. नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे.

हादसे के बाद महिला चालक और उसके पति ने दोनों को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया. लेकिन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय उन्हें जीटीबी नगर स्थित नुअलाइफ अस्पताल ले जाया गया, जो करीब 17 किलोमीटर दूर है. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी का इलाज जारी है.

हादसे में कार चालक महिला और उसका पति दोनों गुरुग्राम निवासी हैं. वे भी घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. उनके बयान फिलहाल दर्ज नहीं किए जा सके हैं. पुलिस ने बताया कि BMW और बाइक दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है. क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद से दुर्घटनास्थल की जांच की गई. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की सही वजह और हादसे के हालातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. इस हादसे की वजह से इलाके में कुछ समय तक भारी जाम की स्थिति रही, जिसे क्षतिग्रस्त वाहन हटाने के बाद नियंत्रित किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

