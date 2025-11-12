दिल्ली ब्लास्ट का टॉप एंगल VIDEO आया सामने... भीड़ में घुसती उमर की कार और हो गया जोरदार धमाका

दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच अब NIA ने संभाल ली है. जैश के संदिग्ध आतंकी उमर की कार में हुए विस्फोट का CCTV फुटेज सामने आया है. यह ब्लास्ट रेड फोर्ट चौक के पास हुआ है. फुटेज में एकदम से एक लाल गुब्बारा जैसे धमाके को देखा जा सकता है.

NIA ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. यह पूरी टीम NIA के ADG विजय साखरे के नेतृत्व में काम करेगी.

सीसीटीवी फुटेज यह धमाका कैद हुआ है. सीसीटीवी के चार विंडो में भीड़भाड़ वाली आवाजाही दिखाई दे रही है, उसी दौरान एक जोरदार ब्लास्ट भी कैद हुआ. यह ब्लास्ट रेड फोर्ट चौक पर नजर आ रहा था.

NIA की 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम...

गृह मंत्रालय (MHA) ने कल लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी थी. NIA ने इसके लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम तैयार की है, जिसमें IG, दो DIG, तीन SP और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. आज NIA के DG और IB प्रमुख की मुलाकात भी चल रही है. NIA आज जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से जैश मॉड्यूल से संबंधित तमाम केस डायरी अपने कब्जे में लेगी.

