scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट का टॉप एंगल VIDEO आया सामने... भीड़ में घुसती उमर की कार और हो गया जोरदार धमाका

दिल्ली के लाल किला चौक पर हुए ब्लास्ट की जांच अब NIA ने संभाल ली है. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध उमर की कार में हुए विस्फोट का CCTV फुटेज सामने आया है. गृह मंत्रालय के आदेश पर ADG विजय साखरे की अगुवाई में 10 अधिकारियों की विशेष NIA टीम जांच करेगी.

Advertisement
X

दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच अब NIA ने संभाल ली है. जैश के संदिग्ध आतंकी उमर की कार में हुए विस्फोट का CCTV फुटेज सामने आया है. यह ब्लास्ट रेड फोर्ट चौक के पास हुआ है. फुटेज में एकदम से एक लाल गुब्बारा जैसे धमाके को देखा जा सकता है.

NIA ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है. यह पूरी टीम NIA के ADG विजय साखरे के नेतृत्व में काम करेगी.

सीसीटीवी फुटेज यह धमाका कैद हुआ है. सीसीटीवी के चार विंडो में भीड़भाड़ वाली आवाजाही दिखाई दे रही है, उसी दौरान एक जोरदार ब्लास्ट भी कैद हुआ. यह ब्लास्ट रेड फोर्ट चौक पर नजर आ रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

हमले का प्लान कर रहे थे आतंकी
दिल्ली ब्लास्ट: लाल किला के पास गुजरी थी आतंकी मुजम्मिल की कार, आतंकी हमले की थी प्लानिंग 
तुर्की का दो अलग-अलग बयान
डबल स्टैंडर्ड... दिल्ली धमाके को पाकिस्तान ने बताया सिलेंडर ब्लास्ट, तुर्की ने भी दिखाई बेशर्मी 
दिल्ली ब्लास्ट में हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का शक
मयूर विहार और कनॉट प्लेस भी गया था उमर, धमाके से पहले दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा कार 
Delhi Terror Attack
10 घंटे का सफर, जोरदार धमाका और 3 थ्योरी... जानिए दिल्ली टेरर अटैक की इनसाइड स्टोरी 
लालकिला मेट्रो स्टेशन बुधवार को भी रहेगा बंद, धमाके के बाद एहतियाती कदम 

NIA की 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम...

गृह मंत्रालय (MHA) ने कल लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी थी. NIA ने इसके लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम तैयार की है, जिसमें IG, दो DIG, तीन SP और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. आज NIA के DG और IB प्रमुख की मुलाकात भी चल रही है. NIA आज जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से जैश मॉड्यूल से संबंधित तमाम केस डायरी अपने कब्जे में लेगी.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement