दिल्ली की हवा अगले छह दिन रहेगी जहर, स्मॉग की चादर बरकरार

नई दिल्ली में बुधवार को भी स्मॉग की चादर बनी रही और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. हालांकि मंगलवार के मुकाबले इसमें हल्का सुधार देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार अगले छह दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बनी रह सकती है.

Central Pollution Control Board के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार शाम चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 दर्ज किया गया. मंगलवार को यह आंकड़ा 354 था. बीते सप्ताहांत हालात और ज्यादा खराब रहे थे, जब शनिवार, रविवार और सोमवार को AQI 400 के पार पहुंच गया था और हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी.

अगले छह दिनों तक दिल्ली की हवा रहेगी खराब

दिल्ली में मौजूद 39 सक्रिय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 29 स्टेशनों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में रही, जबकि बाकी स्टेशनों पर हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई. सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार आईटीओ इलाके में सबसे ज्यादा AQI 378 दर्ज किया गया. वहीं आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम AQI 258 रहा। दोनों ही इलाके खराब श्रेणी में रहे.

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार 0 से 50 AQI को अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 16.3 प्रतिशत रही, जो एक दिन पहले 11.95 प्रतिशत थी.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

दिल्ली और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से 8 प्रतिशत प्रदूषण आया, जबकि पड़ोसी झज्जर से 16.5 प्रतिशत योगदान रहा. अन्य स्रोतों की हिस्सेदारी 34.3 प्रतिशत रही. गुरुवार को परिवहन से होने वाले प्रदूषण के 17.4 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है. मौसम की बात करें तो India Meteorological Department के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम रहा. अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है. दिन में नमी का स्तर 68 से 100 प्रतिशत के बीच रहा. मौसम विभाग ने गुरुवार को मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

