दिल्ली के मंगोलपुरी में खौफनाक वारदात... 15 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या, मामूली झगड़ा बना वजह

राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां 15 साल के छात्र की हत्या कर दी गई. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक छात्र का नाम व्योम था, जो दसवीं कक्षा का छात्र था. पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले छात्र और आरोपी लड़कों के बीच एक मामूली झगड़े से हुई थी.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह मृतक छात्र ने आरोपी लड़कों को पीट दिया था. इसके बाद दोपहर में आरोपी लड़कों ने कुछ अन्य साथियों को लाकर व्योम पर हमला कर दिया. इस दौरान सभी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. घूंसे और लातों से पीटा. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं दिखे.

मारपीट की घटना के बाद घायल अवस्था में छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया, लेकिन गंभीर चोटों और हालत बिगड़ने के कारण व्योम ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने मृतक के परिवार और स्कूल से भी जानकारी जुटाई.

यह भी पढ़ें: जनरेटर खरीदने आए थे दो व्यापारी, बंधक बनाकर लूटा, फिर हत्या कर कुएं में फेंके शव... 6 आरोपी पकड़े गए

Advertisement

स्थानीय थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल सभी आरोपी छात्रों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने कहा कि मृत्यु के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना का मूल कारण छात्रों के बीच हुए मामूली झगड़े और आपसी मनमुटाव से जुड़ा हुआ है. आरोपी छात्रों की उम्र भी काफी कम बताई जा रही है. इस मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी छात्रों और घटना की सटीक वजह का पता लगा रही है.

---- समाप्त ----