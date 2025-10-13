दिल्ली: एक्सीडेंट के बाद हुई लड़ाई, बहस में उलझाकर स्कूटर से 11 किलो चांदी चुरा ले गए चोर

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दो लोगों के साथ हुई एक छोटी सी बहस के दौरान एक व्यक्ति के स्कूटर के स्टोरेज से लगभग 11 किलो चांदी चोरी हो गई. बताया जाता है कि व्यक्ति की स्कूटर आरोपियों से टकरा गई थी. जिसके बाद आरोपी व्यक्ति से बहस करने लगे थे.

एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई. शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल (22) ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने स्कूटर से घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी आरोपियों के दोपहिया वाहन से टकरा गई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि अग्रवाल के साथ थोड़ी बहस के बाद दोनों आरोपी चले गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर पहुंचने पर अग्रवाल ने पाया कि उनके स्कूटर के स्टोरेज में रखी 11 किलो चांदी गायब थी. चांदी के गायब होने से अग्रवाल के होश उड़ गए.

इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी चेक कर रही है और इलाके सीसीटीवी को खंगाल रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

