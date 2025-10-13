scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: एक्सीडेंट के बाद हुई लड़ाई, बहस में उलझाकर स्कूटर से 11 किलो चांदी चुरा ले गए चोर

दिल्ली में एक व्यक्ति के स्कूटर से 11 किलो चांदी गायब हो गई. इसका पता तब चला, जब व्यक्ति घर पहुंचा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
व्यक्ति के स्कूटर से 11 किलो चांदी चोरी. (Photo: Representational )
व्यक्ति के स्कूटर से 11 किलो चांदी चोरी. (Photo: Representational )

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दो लोगों के साथ हुई एक छोटी सी बहस के दौरान एक व्यक्ति के स्कूटर के स्टोरेज से लगभग 11 किलो चांदी चोरी हो गई. बताया जाता है कि व्यक्ति की स्कूटर आरोपियों से टकरा गई थी. जिसके बाद आरोपी व्यक्ति से बहस करने लगे थे.

एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई. शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल (22) ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने स्कूटर से घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी आरोपियों के दोपहिया वाहन से टकरा गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में जैन मंदिर से 50 लाख का सोने का कलश गायब, CCTV में कैद चोरी की वारदात

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill
Captain Shubman Gill की दीवानी हुई ये फैन! 
Sitanshu On Jaiswal
Yashasvi को लेकर क्या बोले Sitanshu Kotak? 
दिल्ली पुलिस ने महिला को परिजनों से मिलवाया. (Photo: AI-generated)
कई दिनों से गायब थी मानसिक रूप से कमजोर महिला, परिजनों से मिलते ही फूट-फूट कर रोने लगी 
जहरीली हवा अब जोड़ों के दर्द का कारण भी बन रही है (File Photo: PTI)
दिल्ली की हवा फेफड़ों के साथ-साथ जोड़ों को भी पहुंचा रही नुकसान, प्रदूषण अब गठिया का बन रहा है कारण 
सस्ते नहीं लग्जरी घर... कैसे नोएडा NCR के हाउसिंग मार्केट का नक्शा बदल रहा है 

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि अग्रवाल के साथ थोड़ी बहस के बाद दोनों आरोपी चले गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर पहुंचने पर अग्रवाल ने पाया कि उनके स्कूटर के स्टोरेज में रखी 11 किलो चांदी गायब थी. चांदी के गायब होने से अग्रवाल के होश उड़ गए.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में पत्नी की हत्या, दिल्ली में लाखों की चोरी... पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार

Advertisement

इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी चेक कर रही है और इलाके सीसीटीवी को खंगाल रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement