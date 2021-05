आतिशी ने केंद्र की वैक्सीन रणनीति को बताया घोटाला, 'प्राइवेट अस्पताल को मिल रही, राज्यों को नहीं'

देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त जरूर पड़ती दिख रही है, लेकिन राजनीति अभी भी चरम पर है. कोरोना काबू में आ गया है तो अब टीकाकरण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है. कई राज्य इस समय वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं. केंद्र से वैक्सीन सप्लाई की मांग की जा रही है. ऐसा ही कुछ हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है जहां पर 18+ वालों को लंबे समय से टीका नहीं लग पा रहा है. अब AAP नेता आतिशी ने केंद्र की वैक्सीन रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सभी राज्यों में युवाओं का वैक्सीनेशन बंदः आतिशी

आतिशी ने सवाल उठा दिया है कि प्राइवेट अस्पतालों को तो केंद्र की तरफ से वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जो राज्य पहले ही फ्री में लगाने का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही है. आतिशी ने इसे केंद्र का एक घोटाला बता दिया. वे कहती हैं कि शुरुआत में जब वैक्सीन की उपलब्धता थी, तब दिल्ली ने तेजी से युवाओं का वैक्सीनेशन किया. लेकिन आज दिल्ली ही नहीं, सभी राज्यों में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद है.

उन्होंने कहा कि राज्यों को सप्लाई नहीं मिल रही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन दी जा रही है और वे एक डोज के लिए 1,400 रुपये तक वसूल रहे हैं. एक परिवार को आज 10 से 15 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए. यह एक बड़ा सवाल है कि किस तरह का घोटाला हो रहा है कि फ्री वैक्सीन लगाने वाले राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को सप्लाई दी जा रही है. केंद्र से यह भी सवाल है कि क्यों आजतक विदेश में उपलब्ध वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दी जा रही है. केवल दो कंपनियों से केंद्र की कैसी सांठ-गांठ है कि केवल उन्हें ही अनुमति दी गई है.

युवाओं के लिए टीके की अपील

AAP नेता ने जोर देकर कहा कि देश की युवा पीढ़ी ही बाहर जा काम करती है, ऐसे में उन्हें समय रहते कोरोना का टीका लगना जरूरी है. उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि राज्य को वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई दी जाए. अपनी बात को रखते हुए उनकी तरफ से वैक्सीन का डेटा भी शेयर किया गया. उन्होंने बताया कि दिल्ली को कोवैक्सीन की कुल 1,50,000 डोज मिली है, जबकि कोविशील्ड की 6,67,690 डोज मिली है. वहीं उनकी तरफ ये भी बताया गया है कि युवाओं को दिल्ली में पिछले आठ दिनों से कोरोना का टीका नहीं लग पाया है.

India is probably the only country in the world where state govts vaccinating for free have no vaccine supply, but private hospitals who charge exorbitant rates for vaccination have vaccine doses available!#VaccinationGhotala pic.twitter.com/JACLktxK8g