'प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा...' दिल्ली सरकार के खिलाफ AAP ने थाली-चम्मच लेकर सचिवालय में किया जोरदार प्रदर्शन

देश की राजधानी दिल्ली में गहराते वायु प्रदूषण के संकट का मामला अब सियासी रूप ले चुका है. लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता (AQI) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मंगलवार को मुख्य विपक्षी दल, आम आदमी पार्टी (AAP) ने जोरदार हल्ला बोला.

AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सचिवालय के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने की.

प्रदर्शन का तरीका काफी अलग था, जहां AAP कार्यकर्ता हाथों में थाली और चम्मच लेकर पहुंचे थे. उन्होंने जोर-जोर से थालियां बजाकर और ताली पीटकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने 'आई-आई-एक्यूआई (AQI), प्रदूषण तुमको जाना पड़ेगा' और 'सीएम तुमको जाना होगा...' जैसे नारे लगाए.

आम आदमी पार्टी का आरोप

AAP का आरोप है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार की 'नाकामी' और जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनकी उदासीनता के खिलाफ है.

इस प्रदर्शन में बुराड़ी से आप विधायक संजय झा के अलावा पार्टी के तमाम निर्वाचित पार्षद, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में जमीनी कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के उग्र रूप को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. बाद में, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सचिवालय परिसर से हटाया.

