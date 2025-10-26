scorecardresearch
 

'बीजेपी ने PM मोदी के लिए बनाई फील्टर पानी वाली नकली यमुना', AAP ने लगाया आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले छठ घाटों को तोड़ा और पूर्वांचलियों का अपमान किया, लेकिन अब बिहार चुनावों के डर से नाटक कर रही है. उन्होंने दावा किया कि ईस्टर्न कैनाल का पानी रोककर हथिनीकुंड बैराज से यमुना में डाला जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का प्रवाह बना रहे और वह साफ दिखे.

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनाई है. (Photo: X/@AAP)
छठ महापर्व को लेकर दिल्ली का राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ स्नान के लिए वासुदेव घाट पर 'नकली यमुना' बनाई है, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप लाइन के जरिए फील्टर पानी भरा गया है. छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जा रही है, जिसमें नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य शामिल हैं.

सौरभ भारद्वाज ने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है. इसमें वजीराबाद प्लांट से शुद्ध पीने वाला पानी भरा गया है और इसे वासुदेव घाट पर असली यमुना के बेहद नजदीक बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे. नकली यमुना असली यमुना के पास बनाई गई है ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है. बिहार में यमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के लिए बीजेपी यह फर्जीवाड़ा कर रही है. दिल्ली की भाजपा सरकार का यह फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं, बिहार वालों के साथ नहीं, बल्कि छठ मैया के साथ भी है.'

AAP ने वासुदेव घाट पर यमुना के समानांतर बने आर्टिफिशियल घाट का वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह निर्माण विशेष रूप से पीएम मोदी के स्नान के लिए किया गया है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया, 'वहां मीडिया की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सरकारी कैमरे होंगे. यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है. अगर कोई बच्चा आचमन कर ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है. नदी के पानी में ज्यादा देर खड़े रहने से बीमारियां हो सकती हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए. यमुना मैली है, यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जानते हैं. ऊपर से नीचे पूरी सरकार फर्जीवाड़े में व्यस्त है.' अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाजा के X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'BJP ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है.'

 

दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावों को खारिज करते हुए पलटवार किया. उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी 10 साल में 6500 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना साफ नहीं कर सकी. हमने घाटों पर सफाई अभियान चलाया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नदी के किनारे छठ पर्व मनाने से प्रतिबंध हटा दिया है. अरविंद केजरीवाल और सौरभा भारद्वाज दिल्ली की जनता द्वारा AAP को खारिज किए जाने के दर्द से उबर नहीं पाए हैं. ये लोग पूर्वांच​ल के लोगों से नफरत करते हैं. ये पूर्वांचलियों के दुश्मन हैं. अगर ये लोग छठ पर्व को मजाक कह रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए.'

