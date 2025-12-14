बोरी से निकला दिख रहा था इंसानी हाथ... लोगों की नजर पड़ी तो मच गया हड़कंप, आनन-फानन में बुलानी पड़ी पुलिस

छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई शहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. सुपेला एरिया में अंडर ब्रिज के पास नाली में एक बोरी में बंद लाश मिली है. यह लाश एक महिला की है, जो सड़ी-गली हालत में थी. शव से तेज दुर्गंध फैल रही थी, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को खबर दी. पुलिस शव की शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है.

दरअसल, कुछ स्थानीय लोग जब अंडर ब्रिज के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें नाली की ओर से तेज बदबू महसूस हुई. जब ध्यान से देखा तो नाली में पड़े एक बोरे के बाहर इंसानी हाथ दिखाई दिया. यह देख लोग दहशत में आ गए और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने नाली से बोरे को बाहर निकलवाया. बोरे की रस्सी खोलने पर उसके अंदर एक महिला का शव मिला, जो काफी हद तक सड़ चुका था. प्रारंभिक जांच में शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने सबूत इकट्ठे किए. इसके बाद शव कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार, मृतक महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच है, हालांकि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है. प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या कर शव को बोरी में भरकर नाली में फेंका गया है.

घटना की सूचना फैलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

इस मामले में दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि महिला का शव मिला है. प्रथम दृष्टया यह दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

