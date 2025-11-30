छत्तीसगढ़: गणित की गलती पर मासूम की बेरहमी से पिटाई, आंख में जम गया खून

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक 7 वर्षीय छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई बर्बर पिटाई ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है. रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी स्थित प्राथमिक शाला जावाखाड़ी में शुक्रवार को यह दर्दनाक घटना घटी. कक्षा एक से पांचवीं तक लगभग 30-35 बच्चे पढ़ते हैं.

लंच के बाद गणित की कक्षा लेने शिक्षक उदय यादव पहुंचे. उन्होंने छात्र भागीरथी से गिनती सुनाने को कहा. गिनती बोलते समय बच्चे से मामूली गलती हो गई, जिससे शिक्षक भड़क गए और अपना नियंत्रण खो बैठें. उन्होंने बच्चे को बेरहमी से थप्पड़ मारे, जिससे उसकी आंख में खून का थक्का जम गया और चेहरा बुरी तरह सूज गया. डर के कारण बच्चा सिर झुकाने लगा, लेकिन शिक्षक ने मारना जारी रखा.

घर लौटकर रोते हुए बच्चे ने परिजनों को पूरी घटना बताई. पीड़ित बच्चे के पिता धनंजय यादव ने त्रिकुंडा थाना में शिक्षक उदय यादव के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिजनों ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर नशे की हालत में स्कूल आते हैं और घटना वाले दिन भी वे शराब पीकर आए थे.

शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की हरकतें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं. उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. स्कूल प्रशासन ने भी इस मामले पर नजर रखी है. स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोषी शिक्षक को उचित सजा दी जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.

स्कूल के वातावरण की समीक्षा की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कई बच्चों के माता-पिता और समुदाय के लोग स्कूल के वातावरण की समीक्षा करने की भी मांग कर रहे हैं. वहीं, चिकित्सकों ने बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी करने की बात कही है और बताया कि उसकी आंख और चेहरे पर लगी चोटें गंभीर थीं. यह घटना पूरे इलाके में शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर नई बहस छेड़ रही है.

