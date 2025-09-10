scorecardresearch
 

CAF कांस्टेबल ने साली और चाचा ससुर को गोलियों से भूना, हत्या की ये वजह आई सामने

CAF के कांस्टेबल ने अपनी इंसास राइफल से अपनी साली और पत्नी के चाचा पर तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या की वजह पारिवारिक विवाद था.

पुलिसकर्मी ने 2 रिश्तेदारों की गोली मारकर की हत्या. (Photo:Representational)

कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक कांस्टेबल ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सर्विस राइफल से एक किशोरी समेत अपने 2 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी.

कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि यह घटना हरदीबाजार थाना इलाके के छिंदपुर गांव के पास सुबह करीब 11.30 बजे हुई, जिसके बाद सीएएफ की 13वीं बटालियन के कांस्टेबल शेषराम बिंझवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल, इंसास राइफल से अपनी साली (पत्नी की बहन) मंदसा बिंझवार (17) और अपनी पत्नी के चाचा राजेश बिंझवार (35) पर तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि आरोपी ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते उनकी हत्या की. आगे की जांच जारी है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद पीड़ितों के परिजनों ने भिलाईबाजार और उमेंदीहाटा रोड जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया.

बता दें कि बुधवार यानी आज ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय  को 'मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण' की बैठक की अध्यक्षता करने कोरबा में हैं और यह घटना उनके दौरे से पहले हुई.

जिले के रलिया गांव का निवासी आरोपी कांस्टेबल जिले के मदवारानी गांव में सीएएफ की 13वीं बटालियन में तैनात था. बुधवार को मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर उसे कोरबा में तैनात किया गया था, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं आया और छिंदपुर चला गया. वहां उसने भिलाईबाजार-उमेदनीभाटा मार्ग पर छिंदपुर के पास दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी.

