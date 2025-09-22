scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत, 5 वर्षों में हाथियों के अटैक से इतने लोगों की जा चुकी है जान

कोरबा जिले के एक जंगल में एक हाथी ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया. जिससे व्यक्ति की मौत हो गई. पिछले 5 वर्षों में अब तक हाथियों के हमले में 320 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

हाथी के हमले में गई व्यक्ति की जान. (Photo: AI-generated)
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक जंगल में एक जंगली हाथी ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली. वन अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी. पसान वन क्षेत्र के वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि पीड़ित धन सिंह पोर्ते का रविवार को कटघोरा वन प्रभाग के अंतर्गत तनेरा गांव के पास गोरिल्ला दंड जंगल में एक हाथी से सामना हुआ.

अधिकारी ने बताया कि हाथी ने पोर्ते को अपनी सूंड से पकड़ लिया और कुचलकर मार डाला. सूचना पर वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. जिसके बाद मृतक के परिजनों को 25000 रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई. जबकि शेष 5.75 लाख रुपये का मुआवजा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: सड़क पर हाथी का गुस्सा, मिनी ट्रक को धक्का देकर पलटा; IFS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

5 वर्षों में हाथियों के हमले से 320 लोगों की हुईं मौत

अधिकारी ने बताया कि पसान वन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 57 हाथी घूम रहे हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है. राज्य के उत्तरी भाग में मानव-हाथी संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का विषय रहा है. सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर कुछ प्रभावित जिले हैं.

Advertisement

वन विभाग के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य में हाथियों के हमलों में 320 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि हाथियों से सतर्कता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता रहा है.

