तेज रफ्तार बाइक का कहर, बूम बैरियर को तोड़कर खंभे से टकराई, एक युवक की मौत, 2 घायल

छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना कटघोरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

बताया जाता है कि तेज गति से बाइक पर सवार तीन युवक पाली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रजकम्मा गांव के टोल प्लाजा में तेज रफ्तार बाइक बूम बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है. फिर एक पोल में टकरा जाती है. जिससे एक युवक की मौत हो गई. जबकि 2 घायल हो गए.

घटना के बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और डायल 112 को सूचना दी. जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल दोनों युवकों की हालत खतरे से बाहर है. मृतक की पहचान अमन जांगड़े के रूप में हुई है. कटघोरा थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया है कि तेज रफ्तार बाइक पर चालक के नियंत्रण खो देने के कारण हादसा हुआ.

इस हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई है. जबकि दो घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आपको बता दें कि बिलासपुर से सरगुजा नेशनल हाइवे (130) का निर्माण कार्य 5 वर्ष पूर्व हुआ है. फोर लेन सड़क बनने के बाद इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मार्ग में हादसे में प्रति दिन औसतन एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और साल में लगभग 400 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

