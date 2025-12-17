यूरिक एसिड को कम कर सकती है ये 'जादुई' चटनी, डॉ विमल छाजेड़ ने बताया

Uric acid reducing chutney: यूरिक एसिड हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है. दरअसल, जब हम खाने (स्पेशली प्रोटीन) को डाइजेस्ट करते हैं तो शरीर में यूरिक एसिड बनता है. यह यूरिक एसिड किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है. यदि किडनी उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है. इसकी मात्रा 6 या 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए. यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तो यह शरीर में गाउट पैदा कर देता है जिससे शरीर के जोड़ों में तुरंत दर्द होने लगता है.



ये दर्द अधिकतर आपके पैरों और हाथों की उंगुलियों में होता है और उनमें सूजन भी आ जाती है. वहीं यूरिक एसिड के कारण किडनी में स्टोन बन सकते हैं जिससे बैक पेन की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्म में बन जाते हैं और पैर, अंगूठे या एंकल जॉइंट में जम जाते हैं जिससे दर्द होता है.

और पढ़ें

कई लोग यूरिक एसिड को कम करने के लिए अलग-अलग तरह के तरीके अपनाते हैं लेकिन डॉ. बिमल छाजेड़ (एमबीबीएस, एमडी) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में बताया है कि एक खास तरह की चटनी खाकर भी यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है.

कैसे बनाएंगे यूरिक एसिड कम करने वाली चटनी?

डॉ. बिमल छाजेड़ ने बताया, 'आधा कप धनिया की पत्ती लें. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है. ये यूरिक एसिड को भी कम करता है. फिर एक टेबल स्पून अदरक लें क्योंकि इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो डाइजेशन में भी मदद करती है और यूरिक एसिड के ब्रेक डाउन में मदद करती है.'

'एक बड़ा चम्मच लहसुन लें क्योंकि ये भी यूरिक एसिड को कम करता है और इंफ्लेमेशन को कम करता है. इसमें आप 1 हरी मिर्च एक डाल सकते हैं क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है.'

Advertisement

'फिर उसमें 1 चम्मच मेथी दाने डालें क्योंकि ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है. एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनाने में रोकता है. 1 चौथाई चम्मच जीरा और 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर एड कीजिए.'

'एक चम्मच लेमन जूस लें और 1 चौथाई चम्मच रॉक सॉल्ट या रेगुलर सॉल्ट लें. फिर इन सभी को मिलाना है और मिक्सर में डालकर चटनी बना लीजिए. इस पेस्ट को आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत नहीं है. इसको रेफ्रिजरेटर में अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो महीनों तक चलता है.'

चटनी किस मात्रा में खाएं?

'हर दिन आप इस चटनी को एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम खाइए. इसे सैंडविच में भी लगाकर खा सकते हैं. यदि आप रोजाना 2 चम्मच भी लेंगे तो यूरिक एसिड के कारण होने वाला दर्द काफी कम हो जाएगा.'

'नेचुरल तरीके से भी आप यूरिक एसिड को ट्रीट कर सकते हैं और अगर आप उसके बाद भी देखते हैं कि यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें वो आपको एलोपैथी की दवाइयां भी सजेस्ट कर सकते हैं. हालांकि मुझे लगता है कि एलोपैथी की दवाई के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट रहते हैं. अगर यूरिक एसिड अधिक है तो आप कोशिश करें कि मीट बंद कीजिए, अल्कोहल बंद कीजिए और जितना हो सके प्रोटीन को भी कम करें.'

Advertisement

---- समाप्त ----