वजन घटाना होगा आसान... ओजेम्पिक भारत में लॉन्च! जानें एक डोज पर कितने पैसे करने होंगे खर्च

Ozempic formally launched in India: दुनिया में जहां मोटापा और डायबिटीज तेजी से फैल रहे हैं, वहीं ड्रग मेकर्स कंपनीज इन लाइफस्टाइल डिजीज को कम करने के लिए अलग-अलग तरह की दवाएं लॉन्च कर रही हैं. भारत में मार्च 2025 में एली लिली ने अपनी मोटापा घटाने वाली दवा मौनजारो लॉन्च की थी और उसके बाद डेनमार्क की ड्रग मेकिंग नोवो नॉर्डिस्क ने जून में वजन घटाने वाला इंजेक्शन वेगोवी (Wegovy) लॉन्च की थी. लेकिन आज नोवो नॉर्डिस्क ने अपनी वेट लॉस दवा ओजेम्पिक इंडिया में लॉन्च कर दिया है. ओजेम्पिक क्या है, इसकी कीमत क्या रहेगी और ये कैसे काम करता है, इस बारे में भी हम आपको बता रहे हैं.

और पढ़ें

Nordisk की ऑफिशिअल वेबसाइट के मुताबिक, ओजेम्पिक (Ozempic) एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका मुख्य काम टाइप-2 डायबिटीज में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है.​ इस दवा का मुख्य कंपाउंड सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) है जो GLP-1 नाम के नेचुरल हार्मोन की तरह ही काम करता है.

GLP‑1 (ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड‑1) वो हार्मोन है जो खाना खाने के बाद बनता है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने, भूख कम करने और पाचन को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जब ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें मौजूद सेमाग्लूटाइड भूख कम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रखता है और डाइजेशन धीमा होता है जिससे आप कम खाते हैं और वजन कम होने लगता है.

ओजेम्पिक की भारत में कीमत क्या रहेगी?

नोवो नॉर्डिक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत श्रोतिया के मुताबिक, ओजेम्पिक की डोज 3 तरह की होगी 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg. यदि कोई 0.25 mg की एक हफ्ते की डोज की कीमत 2200 रुपये है और 4 हफ्ते की कीमत करीब 8800 रुपये है. वहीं 0.5 mg डोज की 1 हफ्ते की डोज की कीमत करीब 2543 रुपये और 4 हफ्ते की डोज की कीमत 10170 रुपये रखी गई है. 1 mg की एक हफ्ते की डोज की कीमत करीब 2793 रुपये और 4 हफ्ते की डोज की कीमत करीब 11,175 रुपये रखी गई है.

Advertisement

ओजेम्पिक के संभावित साइड इफेक्ट क्या हैं?

वेबसाइट पर इसे लेने के कुछ संभावित साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं जिसमें शामिल हैं, अग्नाशय में सूजन (पैन्क्रियाटाइटिस), दृष्टि में परिवर्तन, दस्त, मतली, उल्टी, किडनी की समस्याएं, पेट की गंभीर समस्याएं, एलर्जी, पित्ताशय संबंधी समस्याएं.

किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ओजेम्पिक?

ओजेम्पिक का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है. यदि आप पैंन्क्रियाज संबंधी समस्या है,डायबिटिक रेटिनोपैथी की हिस्ट्री है, पेट से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं, सर्जरी हुई है या होने वाली है, गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इसके इस्तेमाल से बचें.

---- समाप्त ----