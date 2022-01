कोरोना के तीन तरह के मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- तीनों क्या करें

कोविड-19 के संक्रमितों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने क्लीनिकल गाइडलाइन में संशोधन किया है. इसमें बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, डॉक्टर्स को मरीजों को स्टेरॉयड देने से बचना चाहिए और लगातार खांसी होने पर उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की जांच कराने की सलाह देनी चाहिए. यह गाइडलाइन टास्क फोर्स चीफ के दूसरी लहर के दौरान दवाओं के ओवर डोज़ पर खेद जताने के कुछ दिन बाद जारी की गई है.

संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक, स्टेरॉयड म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जैसे खतरनाक सेकेंडरी इंफेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं. समय से पहले स्टेरॉयड का इस्तेमाल या लंबे समय तक स्टेरॉयड का हाई डोज देने की गलती इस जोखिम को बढ़ा सकती है. स्टेरॉयड केवल जरूरत पड़ने पर हल्के, मध्यम या गंभीर लक्षणों के आधार पर ही दिए जाने चाहिए.

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि खांसी दो-तीन सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है तो मरीजों की ट्यूबरक्लोसिस या किसी दूसरी समस्या के लिए भी जांच होनी चाहिए. बता दें कि नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉ. वीके पॉल ने पिछले सप्ताह एक कॉन्फ्रेंस में स्टेरॉयड के मिसयूज़ और ओवरयूज़ को लेकर चिंता जाहिर की थी.

AIIMS/ICMR-Covid19 National Task Force/ Joint Monitoring Group under the @MoHFW_INDIA issued revised clinical guidance for management of adult COVID-19 patients @ICMRDELHI pic.twitter.com/rVVdeV3Y4s