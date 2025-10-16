scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चे की मदद करते कुत्ते का ये वीडियो AI का कमाल है

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कुत्ते ने रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चे की मदद की.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

किसी रेलवे ट्रैक पर फंसे छोटे बच्चे की मदद करते एक कुत्ते का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

वीडियो में एक छोटे बच्चे को एक रेलवे ट्रैक पर देखा जा सकता है. पीछे से ट्रेन  आ रही है. इतने में एक कुत्ता ट्रैक पर कूदता है और बच्चे को प्लेटफॉर्म तक लाने में मदद करता है. इस दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ और लोगों को भी देखा जा सकता है.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ट्रेन के आगे गिरे बच्चे के कुत्ते हैं बचाई जान, वहीं पर लोग खड़े होकर देखते रहे तमाशा !! इस वीडियो में कुत्ते की जहां लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं खड़े इंसानों के लोग निंदा कर रहे है.” ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां ( https://archive.ph/N9Vqz ) देखा जा सकता है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें कई गड़बड़ियां नजर आईं. मिसाल के तौर पर प्लेटफॉर्म पर पीछे की तरफ दिख रहा एक आदमी देखते ही देखते अचानक परछाई की तरह गायब हो जाता है. 

ट्रेन पर लिखे टेक्स्ट भी अटपटे से नजर आ रहे हैं. प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी बच्चे की मदद नहीं कर रहे. साथ ही एक आदमी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है और ट्रेन के करीब आने पर भी वहां से हट नहीं रहा.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘Multiverse Matrix’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 8 अक्टूबर, 2025 को अपलोड किया गया है. इस चैनल के बायो सेक्शन में बताया गया है कि यहां पर AI से बने वीडियो अपलोड किए जाते हैं.

इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में ‘Higgsfield.ai’ और ‘HiggsfieldSora2’ जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि Sora2, ओपनएआई कंपनी का वीडियो जेनरेशन मॉडल है. इसके जरिए AI जेनरेटेड वीडियो बनाए जा सकते हैं. इस यूट्यूब चैनल पर AI से बने ऐसे ढेरों वीडियो मौजूद हैं.

