फैक्ट चेक: नेपाल में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे? ये है वीडियो की सच्चाई

नेपाल में हिंसक आंदोलन के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है. कार्की, नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी. नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा है जिसमें हाथ में भारत का तिरंगा लिए कुछ लोग रैली निकालते दिख रहे हैं. रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं.

दावा है कि वीडियो नेपाल का है जहां जनता ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए. वीडियो में बताया जा रहा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग मुखर होती जा रही है और वहां के युवा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं.

वीडियो के साथ कैप्शन में लोग लिख रहे हैं, “शुभ संयोग. बहुत जल्द शुभ समाचार मिलने वाला है. भारत हिन्दू राष्ट्र है. अब आवाज नेपाल से आ रही है”.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि अगस्त 2025 का ये वीडियो नेपाल नहीं बल्कि सिक्किम का है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि इसे सिक्किम के कई यूजर्स ने 12 अगस्त को शेयर किया था. इससे ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो का नेपाल में हाल ही में हुए आंदोलन से कोई संबंध नहीं हो सकता.

एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक का वीडियो है जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले “हर घर तिरंगा” यात्रा निकाली गई थी.

इस क्लू की मदद से हमें सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का 12 अगस्त का ही एक फेसबुक पोस्ट मिला जिसमें उन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया है. पोस्ट में यात्रा की कई तस्वीरें भी हैं.

इन तस्वीरों में प्रेम सिंह तमांग को सफेद कपड़ो में देखा जा सकता है और वायरल वीडियो में भी वो इन्हीं कपड़ो में दिख रहे हैं. इस यात्रा में उनके साथ सिक्किम के राज्यपाल ओपी माथुर भी थे जिन्हें तस्वीरों और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है.

इस यात्रा के बारे में खबरें भी चली थीं. इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वीडियो सिक्किम का है, न कि नेपाल का.

यहां हम इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि नेपाल में किसी दल या गुट ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है या नहीं. हालांकि, नेपाल में चल रहे प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए.

