फैक्ट चेक: लंदन की सड़कों पर घूमतीं मैथिली ठाकुर का ये वीडियो पुराना है, अभी का नहीं

लंदन की सड़कों पर ब्लॉग बनातीं मैथिली ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे हाल-फिलहाल का वीडियो बताकर कह रहे हैं कि बिहार चुनाव खत्म होते ही मैथिली रफूचक्कर होकर लंदन निकल गईं.

बीजेपी के टिकट पर बिहार की अलीनगर सीट से चुनाव जीतकर मैथिली ने नया मुकाम हासिल किया और वो प्रदेश की सबसे युवा विधायक बन गईं. अब इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग मैथिली पर तंज कस रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही वो बाहर घूमने चली गईं.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “देखिए बिहार का विकास लंदन में हो रहा है "अब विकास गया तेल लेने मैडम चली लंदन घूमने".

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का है.

कैसे पता की सच्चाई?

हमें ऐसी कोई भी पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें मैथिली ठाकुर के हाल-फिलहाल के किसी विदेशी दौरे के बारे में बताया गया हो. इसके अलावा मैथिली के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये मैथिली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 26 सितंबर को पोस्ट किया गया था. यानि साफ है कि ये वीडियो बिहार चुनाव से पहले का है. मैथिली ने इसी दिन फेसबुक पर भी ये वीडियो शेयर किया था. मैथिली ने अपनी लंदन ट्रिप से जुड़ी कुछ और वीडियोज भी सितंबर में शेयर की थीं.

इसके अलावा हमारे दरभंगा के संवाददाता प्रह्लाद कुमार ने हमें बताया कि मैथिली अभी पटना में हैं और पार्टी बैठकों में हिस्सा ले रही हैं. मैथिली ने भी 17 और 18 नवंबर को बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की थी.

बता दें कि 20 नवंबर को बिहार के पटना में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इससे पहले 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी विधायक नए सीएम के नाम पर अपनी मुहर लगाएंगे.

साफ है कि मैथिली के पुराने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है.

