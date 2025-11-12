फैक्ट चेक: धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का नहीं है जनसैलाब का ये वीडियो

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक की सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. ये यात्रा 7-16 नवंबर तक निकाली जाएगी. इस यात्रा में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है.

इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें किसी मैदान में जमा लोगों का जनसैलाब देखा जा सकता है. वीडियो को धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का बताया जा रहा है.

वीडियो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “यह जन सैलाब किस बात का संकेत दे रहा है हिंदू पदयात्रा सफल हो…”.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा से कोई संबंध नहीं है. ये किसी अन्य धार्मिक आयोजन का वीडियो है.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो पर “jaygurudev yuva sangat lucknow” लिखा हुआ दिख रहा है. इंस्टाग्राम पर इस नाम का एक पेज मौजूद है. खोजने पर पता चला कि इस पेज पर वायरल वीडियो 26 मई को शेयर किया गया था. इससे ये बात साफ हो जाती है कि वीडियो पुराना है और ये बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का नहीं हो सकता.

इसके अलावा वीडियो में दो लड़के दिख रहे हैं जिनकी टी-शर्ट पर ‘जय गुरुदेव’ और ‘युवा संगठन भारत, आश्रम मथुरा’ लिखा नजर आ रहा है.

इसके बाद पता चला कि जयगुरुदेव धाम, मथुरा में स्थित एक धार्मिक संस्था है. वहीं पर इसका आश्रम भी है जहां समय-समय पर धाम के संत पंकज महाराज का सत्संग होता है.

हमें ऐसी कई खबरें भी मिलीं जिनमें वायरल वीडियो से मिलते-जुलते भीड़ के दृश्य देखे जा सकते हैं.

ये संस्था लोगों को शाकाहारी और सदाचारी होने पर जोर देती है. इसे लेकर पंकज महाराज के अलग-अलग जगहों पर सत्संग होते हैं.

इस साल मई में भी मथुरा स्थित जयगुरुदेव आश्रम में पांच दिवसीय वार्षिक भंडारा सत्संग मेले का आयोजन हुआ था. वायरल वीडियो संभवत: इसी समय हुए आयोजन का है.

कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि सनातन एकता पदयात्रा में भीड़ तो आ रही है लेकिन ये वीडियो उसका नहीं है.

