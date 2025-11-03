scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बीजेपी उम्मीदवार को जूतों की माला पहनाए जाने का ये वीडियो बिहार का नहीं है

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता को जूतों की माला पहनाई गई. आजतक फैक्ट चेक की जांच में पाया गया कि यह दावा झूठा है. वीडियो बिहार का नहीं, बल्कि 2018 में मध्य प्रदेश के धार जिले का है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार चुनाव में प्रचार के लिए निकले बीजेपी नेता के गले में नाराज जनता ने जूतों की माला पहना दी.
सच्चाई
ये वीडियो बिहार का नहीं बल्कि 2018 का एमपी के धार का वीडियो है. 

हार चुनाव के संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति, बीजेपी के किसी नेता के गले में जूतों की माला डालता देखा जा सकता है. वीडियो किसी चुनावी रैली का लगता है.

इसके साथ दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में प्रचार के लिए निकले बीजेपी नेता के साथ जनता ने ये किया. 

बिहार चुनाव से जोड़ते हुए वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बिहार का नहीं बल्कि 2018 का एमपी का वीडियो है. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो के बारे में सर्च करने पर हमें इससे जुड़ी 2018 की कई रिपोर्ट्स मिलीं. एबीपी न्यूज की खबर में बताया गया है कि ये घटना मध्य प्रदेश में धार जिले के धामनोद कस्बे की है. उस समय वहां नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे. बीजेपी के दिनेश शर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी थे. 

डोर-टू-डोर कैंपेन करने के लिए जब दिनेश एक गांव में गए तो उन्हें जनता के गुस्से का जोरदार सामना करना पड़ा. यहां गांव के एक बुजुर्ग के पैर छूने आए दिनेश शर्मा के गले में उस बुजुर्ग ने चप्पलों की माला डाल दी. ये बुजुर्ग पानी की समस्या को लेकर नाराज थे. 

एनडीटीवी और एएनआई ने भी इस घटना से जुड़ी खबर चलाई थी. उस समय ये वीडियो खूब वायरल हुआ था. 
 

यहां इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वीडियो का बिहार से कोई लेना-देना नहीं है. बिहार चुनाव से जोड़ते हुए कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक और भ्रामक पोस्ट वायरल हुआ था. एक वीडियो के साथ कहा गया था कि बिहार में चुनाव प्रचार करने आए बीजेपी प्रत्याशी को एक युवक ने जूते की माला पहना दी. लेकिन ये वीडियो भी 2018 का था और एमपी का ही था. 

---- समाप्त ----
