फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने पहनाई जूते की माला? ये है असल कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और आरजेडी ने अपने-अपने बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है. सभी पार्टियां जोरों-शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक नेता जी का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें वो ढोल-नगाड़ों के साथ जनता के बीच जाते नजर आते हैं. अचानक से एक युवक जूते की माला नेता जी को पहना देता है जिसके बाद वो बौखला जाते हैं और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है.

कुछ लोगों की मानें तो वीडियो में नजर आ रहे शख्स बिहार से बीजेपी प्रत्याशी हैं और वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए लोगों के बीच गए थे. इस दौरान एक नाराज युवक ने उन्हें जूतों की माला पहना दी. इसी दावे के साथ ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि 2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत को एक युवक के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ANI के एक एक्स पोस्ट में मिला. यहां इसे 20 नवंबर 2018 को पोस्ट किया गया था. साफ है ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

#WATCH: A man greets BJP MLA and candidate Dilip Shekhawat with

a garland of shoes in Madhya Pradesh's Nagada. (19.11.2018) pic.twitter.com/LmYMAaP8Me — ANI (@ANI) November 20, 2018

पोस्ट के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक 2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक दिलीप शेखावत को एक शख्स ने जूते की माला पहना दी थी. कई और न्यूज रिपोर्ट्स में भी ये वीडियो देखा जा सकता है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा का है. उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत जनसंपर्क के लिए निकले थे जहां खेड़ावदा गांव में उन्हें एक युवक के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच कई बीजेपी नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है. वहीं विपक्ष के नेता भी जनता की इस नाराजगी को झेल चुके हैं.

साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न ही बिहार का. इसके साथ झूठा दावा किया जा रहा है.

रिपोर्ट: अभिषेक पाठक