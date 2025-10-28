scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: बिहार में बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने पहनाई जूते की माला? ये है असल कहानी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. इसके साथ कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव प्रचार करने आए बीजेपी प्रत्याशी को एक युवक ने जूते की माला पहना दी. यह दावा पूरी तरह से गलत है. 2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत को एक शख्स के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बिहार के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चुनाव प्रचार करने आए बीजेपी प्रत्याशी को एक युवक ने जूते की माला पहना दी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत को एक शख्स के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और आरजेडी ने अपने-अपने बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है. सभी पार्टियां जोरों-शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक नेता जी का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें वो ढोल-नगाड़ों के साथ जनता के बीच जाते नजर आते हैं. अचानक से एक युवक जूते की माला नेता जी को पहना देता है जिसके बाद वो बौखला जाते हैं और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है.

कुछ लोगों की मानें तो वीडियो में नजर आ रहे शख्स बिहार से बीजेपी प्रत्याशी हैं और वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए लोगों के बीच गए थे. इस दौरान एक नाराज युवक ने उन्हें जूतों की माला पहना दी. इसी दावे के साथ ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल है.

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Video
फैक्ट चेक: कैलिफोर्निया सड़क हादसे के वक्त ट्रक में खाना पका रहा था भारतीय चालक? नहीं, ये AI का कमाल है 
fact check
फैक्ट चेक: महाराष्ट्र में आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई का नहीं है ये वायरल वीडियो 
fact check
फैक्ट चेक: लखनऊ के मॉल में घुसा चीता? नहीं, ये वीडियो AI से बनाया गया है 
Fact Check
फैक्ट चेक: गौ-रक्षकों की गिरफ्तारी से नाराज छत्तीसगढ़ के विधायक ने पुलिसकर्मी को मारा थप्पड़? ये है पूरा मामला 
Aajtak Fact Check
फैक्ट चेक: मैथिली ठाकुर का प्रचार में नहीं पहुंचे मनोहरलाल धाकड़ और स्वामी चिन्मयानंद, फर्जी फोटो वायरल 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि 2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत को एक युवक के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ANI के एक एक्स पोस्ट में मिला. यहां इसे 20 नवंबर 2018 को पोस्ट किया गया था. साफ है ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

पोस्ट के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक 2018 का ये वीडियो मध्य प्रदेश का है जहां बीजेपी प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक दिलीप शेखावत को एक शख्स ने जूते की माला पहना दी थी. कई और न्यूज रिपोर्ट्स में भी ये वीडियो देखा जा सकता है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा का है. उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत जनसंपर्क के लिए निकले थे जहां खेड़ावदा गांव में उन्हें एक युवक के गुस्से का सामना करना पड़ा था.

हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच कई बीजेपी नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है. वहीं विपक्ष के नेता भी जनता की इस नाराजगी को झेल चुके हैं.

साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है और न ही बिहार का. इसके साथ झूठा दावा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: अभिषेक पाठक
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Mokama Election
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement