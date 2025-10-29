scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: पैरों में गिरकर वोट मांग रहा ये व्यक्ति बिहार चुनाव में उम्मीदवार नहीं है

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये 2020 की मध्य प्रदेश की फोटो है. इसका बिहार चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
जनता के पैरों में लेटकर वोट मांग रहा ये व्यक्ति बिहार चुनाव में एक उम्मीदवार है. 
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये 2020 की मध्य प्रदेश की फोटो है. इसका बिहार चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

बिहार चुनाव की हलचल के बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी, सड़क पर एक व्यक्ति के पैरों में लेटा दिख रहा है.

इस फोटो को बिहार का बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि जमीन पर लेटा ये आदमी बिहार चुनाव का एक उम्मीदवार है और जनता से ऐसे वोट मांग रहा है. फोटो किसी चुनावी जनसंपर्क अभियान की लग रही है.

्

फोटो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, “बिहार चुनाव के नज़ारे.....काम किया होता तो आज इतना लेटना न पड़ता…”. एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिहार चुनाव से जोड़कर इस फोटो को कई लोग शेयर कर चुके हैं.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये 2020 की मध्य प्रदेश की फोटो है. इसका बिहार चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

कैसे पता की सच्चाई?

फोटो को गूगल लेंस की मदद से सर्च करने पर हमें ये ‘हम समवेत’ नाम के एक वेब पोर्टल की रिपोर्ट में मिली. उस समय एमपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार-प्रसार चल रहा था.

11 अक्टूबर, 2020 की इस रिपोर्ट में लिखा है कि जमीन पर पैरों में लेटा ये आदमी एमपी के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया हैं. संतराम, उस समय अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. फोटो उस समय काफी वायरल हुई थी.

इस दौरान उनकी एक और फोटो चर्चा में आई थी जिसमें वो एक महिला के सिर से सिर सटाए दिखे थे. इसे लेकर उनकी आलोचना भी हुई थी.

जांच में ये भी पता चला कि वायरल फोटो को 7 अक्टूबर, 2020 को रक्षा सिरोनिया के फेसबुक पेज से भी शेयर किया गया था. सिरोनिया, चुनाव जीत गई थीं. यहां ये बात साफ हो जाती है कि पांच साल पुरानी एमपी फोटो को बिहार चुनाव का बताया जा रहा है.

---- समाप्त ----
