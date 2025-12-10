scorecardresearch
 
अयोध्या में दर्शन के लिए राम मंदिर कब जाएंगे अखिलेश यादव? पढ़ें-सपा प्रमुख ने क्या दिया जवाब

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 को देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि प्रमुख राष्ट्रीय नेता यूपी से आते हैं और चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनावों से ही चल रही है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश .यादव ने एजेंडा आजतक में सवालो के जवाब दिए
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आजतक के खास कार्यक्रम 'एजेंडा आजतक' में शिरकत की. अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करता है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता यूपी से ही आते हैं, इसलिए 2027 का यूपी चुनाव स्वाभाविक रूप से देश की राजनीतिक धुरी बनेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में अब 400 से कम दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी काफी पहले, लोकसभा चुनावों के दौर से ही कर रही है. इसी दौरान अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि वह अयोध्या में दर्शन के लिए राम मंदिर कब जाएंगे.

क्या बोले अखिलेश यादव?
कार्यक्रम में धर्म और मंदिर के सवाल पर भी अखिलेश ने विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने बताया कि उनके गांव में बजरंग बली की पूजा लंबे समय से होती आ रही है. नेताजी (पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव) भी हनुमान जी की पूजा करते थे. 2013 में केदारनाथ की आपदा के बाद ये भाव आया था कि उस मंदिर से प्रेरित एक मंदिर बनवाया जाए. इसलिए इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि मंदिर के लिए भूमि खरीदी गई और यह अच्छा संयोग बना कि जो जमीन मंदिर के लिए ली गई वह उसी अक्ष रेखा पर अलाइन हो रही जिस पर 'शिव शक्ति अक्ष रेखा' है. वहीं पर केदारनाथ से प्रेरित मंदिर बनवाया जा रहा है और कोशिश है कि सावन तक निर्माण पूरा होकर दर्शन पूजन शुरू हो जाए. अखिलेश यादव ने कहा कि जब उनका मंदिर तैयार हो जाएगा, तो वे भगवान राम के दर्शन के लिए भी जाएंगे. यह सब तो प्रभु इच्छा पर है जब उनका बुलावा आएगा तो वह जाएंगे. 

उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह नजर नहीं आता कि हर घर में एक मंदिर होता है. गरीब से गरीब घर में भी भगवान का कैलेंडर जरूर लगा होता है. उन्होंने इटावा के केदारनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बाईं तरफ बाल रूप कृष्ण और दाईं तरफ श्रीराम का बाल स्वरूप होगा. 

