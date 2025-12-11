धारावी पर बोले प्रणव अडानी- पहले घर की चाबी देंगे, तब खाली कराएंगे बस्ती

अडानी ग्रुप के एग्रो और ऑयल एंड गैस सेगमेंट के मैनेजिंग डायरेक्‍टर प्रणव अडानी ने एजेंडा आजतक में धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट पर खुलकर बात की. उन्‍होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट है और इसे 40 साल से रिडेवलप करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब इसकी सूरत बदलने वाली है.

धारावी प्रोजेक्‍ट के बारे में विस्‍तार से बताते हुए प्रणव अडानी ने कहा कि यहां 2 लाख घर बनाया जाना है. प्रणव अडानी ने कहा कि सरकार के मुताबिक, जो साल 2000 के पहले रहते थे, उन्‍हें वहीं पर घर दिया जाएगा और साल 2000 के बाद रहने वालों को मुंबई में कहीं और घर बनाकर दिया जाएगा.

पहले घर की चाबी देंगे, फिर करेगा डेवलपमेंट

उन्‍होंने कहा कि सबसे बड़ा डर होता है कि जगह खाली कराकर घर मिलेगा कि नहीं. इस समस्‍या को समझते हुए अडानी ग्रुप पहले घर बना रही है, इसके बाद घर की चाबी लोगों को दी जाएगी और फिर उस जगह पर रिडेवलपमेंट का काम जारी होगा.

धारावी शहर के बीचो-बीच है, वहां तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं. ऐसे में रिडेवलपमेंट के तहत यहां मेट्रो से लेकर अन्‍य इंफ्रा प्रोजेक्‍ट डेवलप किए जाएंगे. धारावी को मल्‍टी मॉडल तरीके से डेवलप किया जाएगा. इसका पूरा प्‍लान तैयार है और इसपर काम हो रहा है.

मुंबई में एयरपोर्ट पर क्‍या बोले प्रणव अडानी?

मुंबई की एयरपोर्ट को लेकर बात करते हुए प्रणव अडानी ने कहा कि आज लंदन जैसी सिटी में भी 4 से 5 एयरपोर्ट है. मुंबई में 2 से 3 एयरपोर्ट तो होने ही चाहिए. नवी मुंबई में एयरपोर्ट के आने से बड़ा बदलाव होगा. इससे करीब आधे घंटे तक का समय कम हो जाएगी.

उन्‍होंने कहा कि हम अलग -अलग राज्‍य में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं. असम के एयरपोर्ट के विस्‍तार की भी योजना है. असम एक रणनीतिक लोकेशन है. यहां बहुत पहले से ही ज्‍यादा निवेश करना चाहिए था.

बिहार में बहुत क्षमता है: प्रणव अडानी

बिहार को लेकर अडानी ने कहा कि मैं दो बार बिहार के समिट में शामिल हुआ हूं और वहां बिजनेस के ज्‍यादा अवसर हैं, बिहार के युवा ज्‍यादा महत्‍वकाक्षी हैं. अगर वहां पर मौका दिया जाए तो बिहार को डेवलप होने से कोई नहीं रोक पाएगा. इसी कारण, वहां पर अडानी ग्रुप ने स्‍मार्ट मीटर से लेकर सीमेंट प्‍लांट तक शुरू किया है. बिहार धीरे-धीरे बदल रहा है.

AI को लेकर क्‍या बदलेगा?

उन्‍होंने AI को लेकर कहा कि यह जीवन का पार्ट बन जाएगा. नौकरियों की कटौती नहीं, बल्कि जॉब की कैटेगरी बदल सकती है. उन्‍होंने कहा कि अडानी ग्रुप की पहचान नेशन ब्लिडिंग है. अडानी ग्रुप टियर 2 और 3 सिटी में तेजी से ग्रोथ देखना चाहता है.

भारत में बिजनेस करना कितना आसान?

भारत में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बहुत बदलाव हुआ है. भारत बिजनेस 10 से 12 साल पहले की तुलना में इज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बदला है. अब आप किसी भी शहर या राज्‍य में रहकर ऑनलाइन चीजें आसानी से हासिल कर ले रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था. उन्‍होंने युवाओं को सुझाव देते हुए कहा कि हमेशा एक उद्यमी सोच रखकर ही आप स्‍टार्टअप्‍स की शुरुआत कर सकते हैं.

