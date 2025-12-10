scorecardresearch
 
राशा थडानी का वायरल सॉन्ग 'उई अम्मा' बनाने में लगे बस 30 म‍िनट, सिंगर ने बताया कैसे म‍िला था ऑफर

आजाद फिल्म से राश थडानी ने डेब्यू किया था. फिल्म को भले ही सक्सेस नहीं मिली थी लेकिन गाना उई अम्मा जबरदस्त वायरल हुआ था, इसे मधुबंती बागची ने गाया था. उन्होंने बताया कि ये गाना आधे घंटे में तैयार हो गया था.

X
उई अम्मा गाने की बैक स्टोरी (Photo: Arun Kumar Yadav)
2025 में आई आजाद फिल्म के गाने उई अम्मा ने सभी को क्रेजी कर दिया था. मधुबंती बागची की आवाज और राशा थडानी का डांस देख हर कोई झूम रहा था. ये गाना आज भी वायरल है, और हर शादी-पार्टी की जान है. आज तक एजेंडा में सिंगर मधुबंती ने इस गाने की सफलता पर बात की और इस गाने की मेकिंग स्टोरी को रिवील किया. मधुबंती ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हिट होगा. 

आधे घंटे में रिकॉर्ड किया गाना

उई अम्मा गाना अमूमन हर किसी की प्लेलिस्ट में शामिल है. सवाल पर मधुबंती बोलीं- ये गाने लूप में दिमाग में चलते रहते हैं, हमें तो गाने ही पड़ते हैं हर जगह, जैसे अभी धुरंधर का शरारत गाना आया है. वो दिमाग में चलता रहेगा. प्लेलिस्ट तो दूर की बात है. लेकिन मैं दूसरे आर्टिस्ट के गाने बहुत सुनती हूं. एआर. रहमान, अमित त्रिवेदी, ये सब तो बॉलीवुड के हैं- जो बेहतरीन हैं. इसके बाहर तो बहुत हैं. मैं ठुमरी बहुत सुनती हूं. 

आगे सिंगर ने बताया कि आजाद का गाना कैसे बना. वो बोलीं- उई अम्मा के लिए अमित त्रिवेदी सर ने बुलाया था कि एक गाना हम लोग बना रहे हैं. अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य जी ही थे, उन्होंने मुझे समझाया कि लड़की अपने चुलबुले अंदाज में गा रही है. किसी को रिझाने की कोशिश नहीं कर रही है. जैसे आज की रात और उई अम्मा गाने की स्टाइल में बहुत फर्क है. दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क है. आज की रात जितना शांत है वहीं उई अम्मा बहुत डायरेक्ट है. इसमें लोक धुन इंफ्लुएंस ज्यादा है ये गाना मैंने आधे घंटे में शूट किया था. वैसे तो एक ही टेक में 15 मिनट में हो गया था लेकिन फिर मुझे कहा गया कि एक और रिकॉर्डिंग कर दो, अगर कहीं कुछ हो गया तो. तो मैंने कर दिया. तो आधे घंटे लगे. क्योंकि दो बार रिकॉर्डिंग की.

राशा ने डाली जान

मधुबंती ने बताया कि उन्हें अब तक गाना रिकॉर्ड करने में सबसे ज्यादा 6 घंटे का वक्त लगा है, हालांकि वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. इसके बाद मधुबंती ने राशा के मूव्स और प्रेजेंटेशन पर बात की. वो बोलीं- तब मुझे नहीं पता था कि राशा थडानी इस गाने को करने वाली है, जब गाना रिलीज हुआ और स्क्रीन पर मैंने राशा को देखा तो कहा - हैट्स ऑफ. उसने इतना अच्छा किया. वो आवाज, डांस, और प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट था, देखने में लगा कि वही गा रही है. मैंने उसे कहा भी था कि- ये तुम ही लग रही हो.

मधुबंती उई अम्मा, आज की रात और पीलिंग्स जैसे सुपरहिट गाने गा चुकी हैं.

