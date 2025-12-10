हिमंत बिस्वा सरमा, हुमा कुरैशी से जेमिमा रोड्रिग्स तक... देखें- 'एजेंडा आजतक' के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

'एजेंडा आजतक' का महामंच सजा हुआ है. बुधवार को सत्र में जहां इस मंच पर कई राजनीतिक और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने शिरकत की तो वहीं गुरुवार को इसका का दूसरा दिन है. ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित हो रहा है और शाम को इस सम्मेलन का समापन होगा. दूसरे दिन भी 'आजतक' के इस महामंच पर राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत के कई दिग्गज शिरकत करेंगे और अपनी बात रखेंगे.
कार्यक्रम के पहले दिन अभिनेता आमिर खान, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, अगस्त्य नंदा, मधुबंती बागची, दिनेश विजन ने अपनी बातें रखीं.
मनोरंजन जगत की हस्तियों के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, किरेन रिजिजू, राज्यसभा सांसद, हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश मंत्री, सलमान खुर्शीद ने अपने विचार रखे.
दूसरे दिन एजेंडा आजतक में हिस्सा लेने वाले प्रमुख राजनेताओं में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी (भाजपा), केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, रंजीत रंजन (कांग्रेस), नरेश म्हस्के (शिवसेना) ,सुधाकर सिंह (आरजेडी), अरुण भारती (एलजेपी-आर), राजीव राय (समाजवादी पार्टी), डोला सेन (टीएमसी, राज्यसभा सांसद), डॉ. सुकांत मजूमदार (केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री), दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट (कांग्रेस) का नाम शामिल है.
दूसरे दिन का शेड्यूल
कार्यक्रम- दूसरा दिन- 11 दिसंबर 2025
10:00 – 10:45 बजे : मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल?
10:45 – 11:15 बजे : बंगाल में चलेगी ‘दीदीगिरी’
11:15 – 12:00 बजे : रकुल की प्रीत
12:00 – 12:30 बजे : बीजेपी का 'मिशन बंगाल'
12:30 - 13:15 बजे: कब तक खाली 'हाथ'
13:15 – 14:00 बजे : इंजेक्शन लगाओ, मोटापा घटाओ!
14:00 – 14:30 बजे : लंच
14:30 – 15:15 बजे : म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं कै!
शैफाली वर्मा, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
दीप्ति शर्मा, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
जेमिमा रॉड्रिगेज, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर
15:15 – 16:00 बजे : वंदे मातरम के 150 वर्ष
16:00 – 16:30 बजे : मियां, बीवी और टीवी
16:30 – 17:00 बजे : मोदी का ‘चिराग’
17:00 – 17:30 बजे : ओटीटी की महारानी
17:30 – 18:00 बजे: फ्लाइट की फाइट
18:00 – 18:30 बजे : बाबा का धन योग!
18:30 – 19:15 बजे : एक बिहारी सब पर भारी
19:15 – 20:00 बजे : भविष्य का भारत- अडानी का विजन
20:00 – 21:00 बजे : हिमंता लगाएंगे BJP की हैट्रिक?
रात 21:00 बजे से डिनर