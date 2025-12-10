हिमंत बिस्वा सरमा, हुमा कुरैशी से जेमिमा रोड्रिग्स तक... देखें- 'एजेंडा आजतक' के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

'एजेंडा आजतक' का महामंच सजा हुआ है. बुधवार को सत्र में जहां इस मंच पर कई राजनीतिक और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने शिरकत की तो वहीं गुरुवार को इसका का दूसरा दिन है. ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित हो रहा है और शाम को इस सम्मेलन का समापन होगा. दूसरे दिन भी 'आजतक' के इस महामंच पर राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत के कई दिग्गज शिरकत करेंगे और अपनी बात रखेंगे.



कार्यक्रम के पहले दिन अभिनेता आमिर खान, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, अगस्त्य नंदा, मधुबंती बागची, दिनेश विजन ने अपनी बातें रखीं.



मनोरंजन जगत की हस्तियों के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, किरेन रिजिजू, राज्यसभा सांसद, हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश मंत्री, सलमान खुर्शीद ने अपने विचार रखे.



दूसरे दिन एजेंडा आजतक में हिस्सा लेने वाले प्रमुख राजनेताओं में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी (भाजपा), केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, रंजीत रंजन (कांग्रेस), नरेश म्हस्के (शिवसेना) ,सुधाकर सिंह (आरजेडी), अरुण भारती (एलजेपी-आर), राजीव राय (समाजवादी पार्टी), डोला सेन (टीएमसी, राज्यसभा सांसद), डॉ. सुकांत मजूमदार (केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री), दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट (कांग्रेस) का नाम शामिल है.



दूसरे दिन का शेड्यूल



कार्यक्रम- दूसरा दिन- 11 दिसंबर 2025



10:00 – 10:45 बजे : मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल?

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा, भाजपा

रंजीत रंजन, संसद सदस्य, राज्यसभा, कांग्रेस

नरेश म्हस्के, संसद सदस्य, लोकसभा, शिवसेना

सुधाकर सिंह, लोकसभा सांसद, आरजेडी

अरुण भारती, संसद सदस्य, लोकसभा, एलजेपी (आर)

राजीव राय, सांसद, लोकसभा, सपा



10:45 – 11:15 बजे : बंगाल में चलेगी ‘दीदीगिरी’

डोला सेन, राज्यसभा सांसद, टीएमसी



11:15 – 12:00 बजे : रकुल की प्रीत

रकुल प्रीत सिंह, एक्ट्रेस



12:00 – 12:30 बजे : बीजेपी का 'मिशन बंगाल'

डॉ. सुकांत मजूमदार, शिक्षा एवं विकास राज्य मंत्री



12:30 - 13:15 बजे: कब तक खाली 'हाथ'

दिग्विजय सिंह, सांसद, राज्यसभा, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

सचिन पायलट, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस



13:15 – 14:00 बजे : इंजेक्शन लगाओ, मोटापा घटाओ!

डॉ. अशोक सेठ, चेयरमैन, कार्डियक साइंस, फोर्टिस ओखला

डॉ. मोनिका अरोड़ा, वाइस चेयरमैन, रिसर्च एवं हेल्थ प्रमोशन, PHFI

डॉ. प्रजीत कौर, एसोसिएट डायरेक्टर, एंडोक्राइनोलॉजी एवं डायबिटीज, AIIMS

14:00 – 14:30 बजे : लंच



14:30 – 15:15 बजे : म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं कै!



शैफाली वर्मा, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर

दीप्ति शर्मा, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर

जेमिमा रॉड्रिगेज, आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर



15:15 – 16:00 बजे : वंदे मातरम के 150 वर्ष

कुमार विश्वास, कवि

सजल चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रपौत्र

जॉयदीप चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रपौत्र



16:00 – 16:30 बजे : मियां, बीवी और टीवी

रवि दुबे, अभिनेता

सरगुन मेहता, अभिनेत्री



16:30 – 17:00 बजे : मोदी का ‘चिराग’

चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री



17:00 – 17:30 बजे : ओटीटी की महारानी

हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस



17:30 – 18:00 बजे: फ्लाइट की फाइट

के. राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री



18:00 – 18:30 बजे : बाबा का धन योग!

बाबा रामदेव, योग गुरु



18:30 – 19:15 बजे : एक बिहारी सब पर भारी

शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता और सांसद, लोकसभा, टीएमसी



19:15 – 20:00 बजे : भविष्य का भारत- अडानी का विजन

प्रणव अडानी, मैनेजिंग, एग्री व ऑयल एंड गैस, अडानी ग्रुप



20:00 – 21:00 बजे : हिमंता लगाएंगे BJP की हैट्रिक?

हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री, असम



रात 21:00 बजे से डिनर

---- समाप्त ----