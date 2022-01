रात 3 बजे Shah Rukh Khan के घर में बिन बुलाए घुस गए थे Kapil Sharma, सुपरस्टार ने कही थी ये बात

कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स स्पेशल I'm Not Done Yet के खूब चर्चे हो रहे हैं. इस कॉमेडी स्पेशल के साथ कपिल शर्मा कुछ अलग करते नजर आ रहे हैं. शो में कपिल ने अपनी जिंदगी और करियर के बारे में बात की है. साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार वह रात के 3 बजे सुपरस्टार शाहरुख खान के घर में बिना बुलाए घुस गए थे.

बिन बुलाए शाहरुख के घर में घुसे कपिल

कपिल बताते हैं कि एक बार उनकी एक कजिन लंदन से उनसे मिलने आई थी. कजिन ने फरमाईश रखी कि उसे शाहरुख खान का घर देखना है. कपिल ने तब शराब पी हुई थी. उन्होंने सोचा कि वह बाहर से घर दिखाकर ला ही सकते हैं. इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसे में वह कजिन को लेकर मन्नत चले गए. हालांकि जब वह मन्नत के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां किसी फिल्म की पार्टी चल रही थी और घर का दरवाजा खुला हुआ था. तो उन्होंने गाड़ी घर के अंदर ले ली.

घर के गार्ड ने कपिल शर्मा को यह सोचकर अंदर जाने दिया कि शाहरुख ने उन्हें बुलाया होगा. फिर कपिल और कजिन अंदर गए तो उन्हें गौरी खान मिलीं. गौरी अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रही थीं. उन्होंने कपिल को देखा और सोचा कि शाहरुख ने उन्हें बुलाया है. तो गौरी ने कपिल ने कहा कि आओ आओ शाहरुख अंदर हैं.

शाहरुख ने कपिल को मारा था डायलॉग

कपिल जब दूसरे रूम में गए तो देखा शाहरुख खान डांस कर रहे थे. वह जाकर शाहरुख से मिले और अपने कजिन को भी मिलवाया. फिर शाहरुख से कपिल शर्मा ने कहा- सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था पार्टी चल रही है. मैं ऐसे बिना बताए आ गया. मेरी कजिन को घर देखना था. मैंने देखा दरवाजा खुला है तो मैं चला आया. इसपर शाहरुख खान ने कपिल से कहा था- अगर मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला होगा तो तू उसमें भी चला आएगा क्या.

हालांकि कपिल शर्मा के साथ शाहरुख खान ने खूब एन्जॉय किया. कपिल बताते हैं कि वह पार्टी के अंत तक शाहरुख के साथ नाचते रहे थे. बाद में शाहरुख ने उन्हें खाना खिलाया और उन्हें छोड़ने गाड़ी तक आए थे. शाहरुख खान के व‍िनम्र स्वाभाव की कपिल शर्मा ने तारीफ भी की.