कपिल के शो पर एक्ट्रेस ने स्क्रिप्ट फॉलो करने से किया इनकार, कीकू शारदा ने सुनाया मजेदार किस्सा

कॉमेडियन कपिल शर्मा का कॉमेडी शो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से मजबूती से चल रहा है. कई विवादों और बदलावों से बचकर निकला ये शो अब नेटफ्लिक्स तक 'द ग्रेट इंडियन कपिल' शो के रूप में जा पहुंचा है. शो के सबसे पुराने सदस्यों में से एक एक्टर और कॉमेडियन कीकू शारदा हैं. कीकू लगभग शुरुआत से ही इस शो से जुड़े हुए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के बारे में बात की. उनके साथ काम करने के अपने अनुभव को शेयर किया और सेट से कुछ अजीब किस्से भी सुनाए.

और पढ़ें

कपिल के शो को लेकर क्या बोले कीकू शारदा?

49 साल के कीकू शारदा ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर अपने करियर, पर्सनल लाइफ और अपनी सबसे बड़ी हिट्स के बारे में बात की. अपनी हिट्स पर चर्चा करते हुए कीकू से पूछा गया कि शो के किसी गेस्ट के साथ उनका सबसे अनोखा इंटरैक्शन क्या रहा. बिना रुके कीकू ने एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का नाम लिया. उन्होंने कहा कि चटर्जी को स्क्रिप्ट और शो के फ्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता था. वे बस सबके साथ बातें करना और मजे करना चाहती थीं, भले ही शो पटरी से उतर जाए.

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी गेस्ट हमें पूरी तरह सरप्राइज कर देते हैं. हमने मौसमी चटर्जी के साथ एक एपिसोड किया था. मौसमी जी तो अपने ही एलिमेंट में थीं. वे कपिल से ऐसे बात कर रही थीं जैसे दोनों उनके घर के सोफे पर बैठकर गप्पे मार रहे हों. उन्हें यह शो जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था. अचानक वे बोल पड़तीं, 'और बता' या 'कैसा है?'. कपिल उन्हें बार-बार कहते रहे कि अब हमें शो पर वापस आना होगा.'

Advertisement

कीकू ने आगे बताया कि जब मौसमी के पास इंटरैक्ट करने के लिए और लोग आए तो मामला और मजेदार हो गया. उन्होंने कहा, 'वे कपिल से क्यू कार्ड्स के बारे में सवाल पूछ रही थीं, फिर मुझसे बहुत कैजुअली बात करने लगीं और पूछने लगीं कि मैं कैसा हूं. मैंने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं कैरेक्टर में हूं, इसलिए खुद की तरह आपसे बात नहीं कर सकता. उन्होंने कृष्णा के साथ भी यही किया और कहा, 'तू कैसे बात कर रहा है', यह तेरे कैरेक्टर की तरह नहीं है. तो वे बहुत बातूनी थीं और जोक का पंचलाइन आने का भी इंतजार नहीं करती थीं. लेकिन आखिरकार वह एपिसोड बहुत हिलेरियस बन गया.'

एक्टर ने कहा कि अब शो के गेस्ट फॉर्मेट के साथ बहुत सहज हो गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में लोग इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क रहते थे कि क्या होगा, लेकिन अब चीजें बेहतर हो गई हैं. कीकू बोले, 'समय के साथ गेस्ट्स के साथ चीजें बदल गई हैं. अब लोग जानते हैं कि हम सब अपना काम करेंगे, इसलिए वे शो पर आकर रिलैक्स हो जाते हैं. कभी-कभी ऐसे लोग आते हैं जो हमारे जोक्स को वन-अप करने की कोशिश करते हैं. तब बातचीत थोड़ी अजीब हो जाती है. लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और लोग हमारे साथ और हमारे जोक्स के साथ बहुत कम्फर्टेबल हो गए हैं.' बता दें कि जल्द 'द ग्रेट इंडियन कपिल' शो का सीजन 4 आ रहा है.

---- समाप्त ----