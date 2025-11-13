scorecardresearch
 

तारक मेहता शो के एक्टर्स को साइन करना पड़ता है नो डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट? असित बोले- अनुशासन जरूरी...

असित कुमार मोदी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी अफवाहों पर क्लेरिफिकेशन दिया है. उन्होंने नो अफेयर क्लॉज पर बात की और कहा कि ये सब अफवाह है. उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई अजीब नियम नहीं हैं, सिर्फ ब्रांड सुरक्षा के लिए सीमाएं तय की गई हैं.

तारक मेहता के कलाकारों का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट? असित कुमार मोदी ने बताया सच (Photo: Instagram @Asitkumarrmodi)
तारक मेहता के कलाकारों का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट? असित कुमार मोदी ने बताया सच (Photo: Instagram @Asitkumarrmodi)

तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने जहां एक ओर सालों तक दर्शकों का प्यार पाया है, वहीं शो को कई विवादों और कलाकारों के जाने जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ा है. शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी का कहना है कि जब कोई शो छोड़ के जाता है तो उन्हें भी बुरा लगता है. साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद अजीबो-गरीब अफवाहों का भी जिक्र किया. 

तारक मेहता शो से जुड़ी अक्सर कोई न कोई अफवाहें आती ही रहती हैं, इनमें एक ये भी शामिल है कि- एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में नो अफेयर क्लॉज शामिल है. जब असित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया. 

कॉन्ट्रैक्ट में अजीबोगरीब क्लॉज

असित मोदी ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया कि शो के कलाकारों के कॉन्ट्रैक्ट में अजीब नियम हैं. उन्होंने कहा,'लोगों को खुद आकर हमारे कॉन्ट्रैक्ट देखने चाहिए. हमने कभी ऐसे नियम नहीं बनाए कि,'लड़के-लड़कियां आपस में डेट नहीं कर सकते'. एकलौता क्लॉज है- जो किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स ना करने को लेकर है, क्योंकि इससे शो और चैनल की छवि को नुकसान हो सकता है.'

असित ने आगे कहा,'कई कलाकारों को पहचान तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मिली है, इसलिए उन्हें समझना चाहिए कि कुछ नियम ब्रांड की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं.'

शो छोड़ने वाले एक्टर्स पर कहा ये

असित मोदी ने शो छोड़ने वाले एक्टर्स का भी जिक्र किया और कहा कि,'कलाकारों ने सालों तक मेहनत की है और अपना बेस्ट दिया है. मैंने कभी किसी को शो छोड़ने के लिए नहीं कहा. लेकिन कई बार जब लोग खुद आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए. बाद में उन्हीं में से कई लोग वापस लौटने की इच्छा भी जताते हैं और कुछ तो लौटे भी हैं. लेकिन शो को चलते रहना चाहिए. किसी भी पेशेवर माहौल में नियम और अनुशासन जरूरी होते हैं.'

मालूम हो कि, शो से अब तक जेनिफर मिस्त्री, गुरुचरण सिंह सोढ़ी, शैलेश लोढ़ा समेत कई एक्टर्स इस शो को अलविदा कह चुके हैं. शो छोड़ने के बाद लगभग सभी ने शो के मेकर्स पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाए थे. वहीं, दिशा वकानी जो शो लगभग 8 साल से गायब हैं उनकी वापसी की उम्मीद आज भी की जाती है.

