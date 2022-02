Smiti Irani ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरा किया ऑनलाइन कोर्स, शेयर किया सर्टिफिकेट

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उपलब्धियों में एक और एडऑन हुआ है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज से ऑनलाइन कोर्स पूरा कर लिया है. उन्होंने बिजनेस एनालेटिक्स: डिजिसन मेकिंग यूजिंग डाटा में ऑनलाइन कोर्स 20 फरवरी 2022 को पूरा किया.

स्मृति ईरानी ने कोरोना काल में सीखी ये चीज

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर अपनी इस अचीवमेंट को साझा किया है. स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा- पैनडेमिक ने अपनी चुनौतियों के साथ कुछ नया सीखने का और पूर्व जीवन जीने का अवसर दिया. UCBerkeley के बाद मैंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से लर्निंग को एंजॉय किया. अपने स्किल को बढ़ाने के लिए समय निकालना वास्तव में एक खुशी है.

The pandemic with its challenges also presented an opportunity to learn, to live a fulfilled life; after @UCBerkeley enjoyed my learning at @Cambridge_Uni .. making time to upskill is a joy indeed. pic.twitter.com/mzbLnb6bKN