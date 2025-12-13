scorecardresearch
 
बायस्ड थे सलमान खान, बिग बॉस में किया फेवर? सिंगर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमारा परिवार...

बिग बॉस 19 के दौरान सलमान खान पर ये आरोप लगे थे कि वो सिंगर अमाल मलिक को फेवर करते हैं. उन्हें गलती पर डांटते नहीं हैं. अब अमाल ने खुद सच बताया है. अमाल ने सलमान संग अपने रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया है.

अमाल को सलमान ने किया फेवर? (Photo: Instagram @amaal_mallik @jiohotstarreality)
बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. गौरव खन्ना ने सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. मगर शो के दौरान सलमान खान पर सिंगर अमाल मलिक को सपोर्ट करने के आरोप लगे थे. कई लोगों को लगा था कि अमाल के लिए सलमान बायस्ड हैं. वो उन्हें फेवर करते हैं,  क्योंकि सलमान पहले से ही अमाल और उनके परिवार को जानते हैं. अब अमाल ने इसपर रिएक्ट किया है. 

क्या सलमान खान ने किया फेवर?

अमाल मलिक ने अब Zoom संग बातचीत में कहा- मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी राय बना ली है, क्योंकि हम एक लीगेसी फैमिली से आते हैं. मेरे पिता और अंकल सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं. मैंने भी 3-4 गाने किए हैं. इसलिए उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन है. उनके साथ एक फैमिली एसोसिएशन भी है. 

'लेकिन ये भी सच है कि मैं सलमान खान की वजह से ही इंडस्ट्री में एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहचान बना पाया हूं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे उठाकर गोद में बैठा लिया और जो भी मैंने किया उसपर उन्होंने कहा- बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया. ऐसा तो कुछ भी नहीं है.' 

बिग बॉस में अमाल को नहीं पड़ी डांट?

अमाल ने आगे कहा- अगर लोगों को लगता है कि मुझे 30% डांट पड़ी है, तो असल में मैंने 70% डांट खाई है. लेकिन उन्हें दूसरों की डांट के क्लिप्स भी दिखाने हैं. वरना पूरे एपिसोड ही मेरे बारे में हो जाते. 

'कई लोगों को तो ये भी लगा कि सलमान खान सिर्फ अमाल से ही बात करते थे, बाकी लोगों से नहीं करते थे. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर उस हफ्ते सिर्फ मैंने ही किया और दूसरे लोगों ने कुछ नहीं किया तो मुझसे ही बात होगी ना.'

अमाल से नाराज थे सलमान खान?
अमाल ने ये भी कहा कि उन्होंने सलमान खान को शो में एंट्री करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी. इस वजह से सलमान उनसे काफी गुस्सा भी हो गए थे. इसलिए उनका इंट्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ था. 

