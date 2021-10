Sidnaaz के आखिरी गाने का टाइटल बदला, नाराज फैंस बोले- इसे बिजनेस मत बनाओ

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था. लेकिन इस साल 2 सितंबर को ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन ने उनके करीबियों और फैंस को झकझोर कर रख दिया. सिडनाज साथ में एक म्यूजिक वीडियो पर काम कर रहे थे. जिसका नाम हैबिट था.

हैबिट का टाइटल बदला, नया नाम है अधूरा

लेकिन अब सिद्धार्थ के निधन की वजह से मेकर्स ने इस सॉन्ग को रीवैम्प किया है. उन्होंने इस गाने के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने का फैसला किया है. जिसके चलते गाने का टाइटल चेंज किया गया है. अब ये गाना हैबिट नहीं अधूरा के नाम से रिलीज होगा. सारेगामा ने ट्विटर पर इस गाने का पोस्टर रिलीज किया है. पोस्टर में लिखा है- एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी. इसके साथ एक कैंडल जलती हुई दिखाई गई है. गाने को सिडनाज सॉन्ग के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है.

Bigg Boss 15 Written Updates: माइशा की चप्पल नष्ट कर रोईं शमिता, टास्क में भिड़े उमर-ईशान



नाराज हैं सिडनाज फैंस

इस गाने का पोस्टर सामने आने के बाद से सिडनाज फैंस काफी अपसेट हैं. कई लोग गाने से छेड़छाड़ करने पर नाराज दिखे. लोगों का कहना है कि हैबिट सॉन्ग कहां है? एक यूजर ने लिखा- क्यों इसका टाइटल अधूरा है जो कि एक सैड सॉन्ग लग रहा है. ये फैंस को परेशान कर रहा है. हैबिट सॉन्ग कहां है, इसे बिजनेस मत बनाओ. आपने सिद्धार्थ को तक टैग नहीं किया. निराशाजनक. इसके बजाय आपको हैबिट सॉन्ग रिलीज करना चाहिए था. लोगों की सारेगामापा से ऑरिजनल सॉन्ग रिलीज करने की मांग है. वे चाहते हैं जितना भी गाना शूट हुआ था उतना ही मेकर्स रिलीज कर दें.

If I'm not wrong the song was named HABIT and it was supposed to be peppy number different track as told earlier by shreya ma'am in an IV. Why did they change it to adura and seems like some sad version looking at the title? #SidharthShukla — सिद्धार्थ शुक्ला ™🖤 (@Sid_ShuklaFC) October 13, 2021

we want original name #habit ble 1 minut ka song ho but hame original name chahiye yese adhure vadure title nahi aur #sidharthshukla tag chahiye — samira (@samira26080399) October 13, 2021

Agree it sounds depressing! But shoot was incomplete & also how can we forget after this we won’t have any new project of his 😢! We can’t ignore this one — Ashwini (@AshwiniGopal6) October 13, 2021

This is not done man seriously why have they changed the name just to gain views on fame it’s heartbreaking for the fans like seriously and their didn’t use his hashtag wth. — 🌟 Sunshine_shehnaaz 💫 (@Shehnaaziian) October 13, 2021

Using sid name for views — Karina Saini (@KarinaSaini4) October 14, 2021

Fc we can only watch once for sid

If it is a sad number we can't watch it

Sid signed for a peppy number right and the poster 💔💔how can they do this

How can they forget to tag or use his #SidharthShukla ,he is main lead na 😥 — Acruthi sidhearts (@Acruthi2) October 13, 2021

समीर वानखेडे़ की पत्नी क्रांति रेडकर कर चुकी हैं बॉलीवुड डेब्यू, अजय देवगन संग आई थीं नजर



सिडनाज का ये गाना एक पैपी डांस नंबर था. जो कि गोवा की थीम पर बेस्ड था. इस गाने की शूटिंग गोवा में हुई थी. सिडनाज के शूट के दौरान की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. इस गाने को Arko ने लिखा है और श्रेया घोषाल ने गाया है. ये एक रोमांटिक गाना है. अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि मेकर्स ने सिर्फ टाइटल में ही बदलाव किया है या गाने की थीम में भी. जल्द ही इस गाने को रिलीज किया जाएगा.